Près de 200 classes supprimées à la rentrée dans le Nord-Pas-de-Calais : la rectrice s'explique

La carte scolaire se précise pour la rentrée scolaire 2023 dans l'Académie de Lille. Selon des chiffres transmis par les syndicats et le rectorat, 212 fermetures et 94 ouvertures de classes sont prévues dans le 1er degré dans le Nord, 94 fermetures et 21 ouvertures dans le Pas-de-Calais. Soit une suppression nette attendue de 191 classes, accompagnés d'environ 150 suppressions de postes d'enseignants.

Ne pas dégrader le taux d'encadrement

"On prévoit une une perte de 7 000 élèves pour la rentrée prochaine, explique ce jeudi Valérie Cabuil, rectrice de l'Académie de Lille, interrogée sur ces suppressions. L'année dernière c'était 8 000 et c'est comme ça tous les ans depuis 2017. Jusque là, nous avions les opérations de dédoublement dans l'éducation prioritaire qui faisaient qu'il y avait des postes en plus. Mais désormais, nous avons presque atteint nos objectifs. Du coup, on a effectivement une perte d'effectifs, mais tous les ans on ouvre et on ferme des classes parce qu'on s'adapte aux effectifs qui sont attendus dans les différentes écoles."

Valérie Cabuil explique que la baisse du nombre d'élèves et les pertes d'effectifs touchent plus les zones rurales, l'arrière-pays de la façade maritime ou l'Avesnois.

"Ce que l'on regarde c'est que le taux d'encadrement ne se dégrade pas", assure Valérie Cabuil qui estime que le nombre moyens d'élèves par classe est aujourd'hui autour de 20/21. "Si on ferme, on vérifie que l'on ne va pas faire exploser le nombre d'élèves dans les classes", ajoute encore la rectrice, invitée ce jeudi matin de France Bleu Nord .

Si la baisse du nombre d'élèves concerne essentiellement le 1er degré, elle touche aussi les collèges avec une baisse attendue de 2 000 élèves à la rentrée prochaine. La suppression de 66 postes d'enseignants est donc également à prévoir même si, comme tous les ans, des ajustements pourront être faits à la rentrée.