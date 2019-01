Près de 200 enseignants et lycéens manifestent devant le rectorat de Besançon

Besançon, France

Une nouvelle action était organisée ce jeudi 24 janvier, à 10 h 30 devant le rectorat de Besançon à l'appel d'une journée nationale de grève contre la réforme du lycée. Elle doit rentrer en vigueur à la rentrée prochaine. Près de 200 professeurs et lycéens étaient présents.

Une faible mobilisation que déplorent certains professeurs présents. " Je suis un peu déçue. Je m'attendais à plus de monde. On a l'impression d'être des moutons noirs, nous les professeurs. L'enseignement de la jeunesse, c'est important. Nous avons un ministre qui dit nous entendre et nous comprendre mais rien ne se passe", affirme Agathe, professeur d'Anglais dans quatre établissements de Franche-Comté.

Aucun blocage n'a eu lieu du côté des lycéens. Une vingtaine d'entre eux, venus des établissements bisontins avait fait le déplacement en soutien à leurs professeurs.

Disparition de filières

Trois syndicats enseignants dont FSU, deux organisations lycéennes et une association de professeurs sont à l'origine de la manifestation. Tous demandent le retrait de cette réforme qui va créer selon eux, des inégalités entre les différents lycées. La réforme vise à éclater les filières au profit des spécialités. Les élèves auront donc deux fois moins de choix possible. Anaelle est élève de seconde au lycée Pasteur à Besançon et souhaite suivre des cours d'histoire de l'art. " L'année prochaine, cela n'existera plus dans mon lycée. Je vais devoir aller étudier à Lure pour cela et donc déménager. Financièrement cela est impossible", assure la jeune lycéenne qui salue la mobilisation de ses professeurs.