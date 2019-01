Près de 200 personnes manifestent à Nice contre la réforme du baccalauréat

Lycéens, enseignants et gilets jaunes ont manifesté ce jeudi à Nice leur opposition aux réformes de l'Education.

Nice, France

Sous le soleil niçois près de 200 lycéens, enseignants et quelques gilets jaunes se sont rassemblés ce jeudi 24 janvier à Nice contre la réforme du baccalauréat. Des lycéens venus de Drap, de Grasse ou encore de Nice ont distribué des tracts aux passants pour dénoncer "une réforme bâclée du lycée, faite dans la précipitation". Les adolescents azuréens s'inquiètent de devoir choisir trop tôt leurs options dés la fin de la 1ere. Ils estiment aussi que toutes les spécialisations ne seront pas disponibles dans les établissements et donc que cela va créer des inégalités.

Des classes supprimées dans les lycées à cause de la réforme

Des enseignants du SNES, principal syndicat mais également de la CGT Educ'Action dénoncent une réforme faite sans concertation. Certains lycées des Alpes-Maritimes vont perdre des heures d'enseignement. A Grasse au Lycée de Tocqueville la suppression des filières S, ES et L va engendrer la suppression d'une classe de 1ere. Les enseignants dénoncent des manques de moyens. Si moins de 5 élèves choisissent une spécialité elle ne sera pas proposé. A l'inverse, s'il y a trop d'élèves pour une même spécialité il y aura une sélection dénoncée par les enseignants. Le rectorat n'exclut pas non plus d'envoyer l'élève dans un autre lycée s'il n'y a pas la spécialité qu'il souhaite. Une situation impensable pour certains enseignants azuréens.