Près de 200 personnes réunies devant le lycée d'Ingré après l'agression d'un enseignant

Des enseignants, mais aussi des élèves et leurs parents, rassemblés ce jeudi soir devant le lycée Maurice Genevoix à Ingré. Ils se mobilisent en soutien au professeur d'EPS agressé verbalement et physiquement la veille par le frère de l'une de ses élèves. Des élus étaient également présents. Tous dénoncent cet acte de violence. Certains élèves et enseignants ont été particulièrement choqués.

Une agression dans un lycée à la réputation plutôt calme

Parents, élèves, ou enseignants, tous le disent : ce type d'agression les surprend d'autant plus que le lycée Maurice Genevoix est habituellement un lieu plutôt paisible. Parmi les élèves venus au rassemblement, certains sont encore très marqués : "On a tous été choqués dans la classe. Apprendre ca ca nous a estomaqué. On ne s'y attendait pas du tout. Dans un petit lycée comme ca (...) c'est inhabituel" témoigne Louis. Le jour de l'agression, il régnait dans l'établissement une ambiance forcément particulière que décrit Alexis : "Ca se voyait bien hier après-midi que tout le monde était chamboulé (...) c'était spécial".

Des élèves et leurs parents étaient également présents pour soutenir l'enseignant agressé © Radio France - Manon Klein

Des enseignants qui se sentent parfois plus exposés qu'avant à la violence...

Evidement, cette agression qui s'est produite pendant un cours de sport fait écho chez les enseignants présents au rassemblement ce jeudi soir. Si la plupart relativisent, et ne tombent pas dans la psychose, ils reconnaissent qu'ils ont été remués par cet acte de violence : "Ca reste ici sur Ingré très rare, on a encore la chance d'être un établissement calme, mais vous voyez que ça vient partout. C'est quelque chose d'un peu inquiétant. Ca a été mon collègue, ca aurait pu être moi, ca aurait pu être n'importe qui, c'est vrai que ça fait peur" témoigne Arnaud, enseignant lycée Maurice Genevoix

Les tensions entre les familles d'élèves et les enseignants seraient selon certains de plus en plus fréquentes. "Je pense que pendant très longtemps, les profs faisaient figure d'autorité, les parents acceptaient une sanction, une remarque. Là il faut tout justifier en permanence, c'est compliqué" détaille Chantale, prof de philosophie.

... et qui ne se sentent pas assez écoutés

La secrétaire départementale du syndicat enseignant SNES-FSU, Sylvie Lesné, était également devant le lycée Maurice Genevoix ce jeudi soir. Elle estime que les enseignants sont parfois trop isolés, et pas assez considérés face à ce type d'agression : "Depuis Samuel Paty, il y a un énorme traumatisme. La circonstance aggravante, c'est qu'il est très difficile d'être écouté quand il s'agit d'expliquer le malaise et les difficultés que l'on rencontre au quotidien (....) nous subissons plutôt des réformes économiques qui nous affaiblissent (....) Les adultes ne sont pas assez nombreux dans les établissements scolaires. Ceci dit, ça n'aurait peut-être pas empêché l'agression. Mais c'est simplement pour dire que finalement, parfois l'enseignement ou les enseignants peuvent être des des boucs émissaires (...), et peuvent servir d'exutoire à une colère qui parfois est légitime et qui serait certainement mieux contenue si des moyens étaient donnés à la fois pour des mesures plus sociales et pour une école avec plus de postes d'enseignants et d'adultes référents."