Près de 2.000 élèves à la rentrée au lycée des Bourdonnières à Nantes

Le seuil des 2000 élèves n'est finalement pas dépassé cette année au lycée des Bourdonnières, au sud de Nantes. Enseignants et parents d'élèves le redoutaient après l'annonce de l'ouverture de deux nouvelles classes : une première STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion) et une première année de BTS. Ils s'étaient mobilisés cet été.

Inquiétudes pour une filière technologique

Malgré tout, des inquiétudes persistent pour la filière STMG. Jusqu'à maintenant, ces élèves de Bac technologique étaient 26 par classe. Désormais, ils seront 35. "Certaines matières n'ont d'ailleurs pas encore de professeurs nommés. Or ce sont des élèves qui souvent ont besoin d'un suivi plus personnalisé par les professeurs. On ne les accompagnera pas aussi bien que l'année dernière", regrette un enseignant.

Un sureffectif persistant

Ces questionnements viennent s'ajouter aux problèmes récurrents liés au sureffectif dans ce lycée du sud nantais. Près de 2000 élèves y sont scolarisés alors que l'établissement était prévu pour en accueillir 1500. Résultat, des salles de classe et un CDI trop petits, des couloirs saturés, un matériel informatique insuffisant... "Il n'y a pas de préau dans la cour, quand il pleut les élèves s'entassent dans les couloirs", souligne José Pina Pires, président de la FCPE des Bourdonnières. Sans parler "des files d'attente interminables à la cantine!".

C'est une usine qui explose. - Une enseignante du lycée

Cet été, les enseignants s'étaient joints aux parents d'élèves pour dénoncer l'ouverture de deux nouvelles classes dans un tel contexte. "C'est une usine qui explose complètement donc les enseignants font au mieux mais c'est très compliqué, et l'année dernière ont a eu des collègues en arrêt comme jamais!", lâche une enseignante, entre ras-le-bol et lassitude.

Une délégation a été reçu par l'inspection académique, mais le sentiment reste le même. "On n'a pas vraiment l'impression d'avoir été entendu. On a été reçu mais ça n'a pas eu d'impact, explique un professeur. On tâche d'être positif quand même mais c'est vrai que c'est pénible de devoir se battre. Ca peut être décourageant à la longue".