61 Rue d'Amsterdam, Paris, France

Joie, émotion, appréhension ou encore stress ! Les profs comme les enfants passent par tous ces stades pour la rentrée des classes. Dans l’Académie de Paris, si on additionne les enseignants du privé et du public, du premier degré et du second degré (écoles, collèges et lycées), ils sont près de 25.000 à avoir fait leur pré-rentrée ce vendredi 31 août.

Une rentrée pas comme les autres pour certains profs

Et ils étaient une cinquantaine au collège Condorcet, dans le 8ème arrondissement de Paris. Un établissement qui accueille 830 élèves. C’était la 35 ème rentrée dans ce collège pour Evelyne Ferret, professeure de mathématique et sans doute la derrière : "Je pars à la retraite à la fin de l’année, alors forcément cette rentrée est émouvante, j’ai eu beaucoup de chance de travailler dans un établissement aussi privilégié. Je repense à toute ma carrière, c’est une rentrée particulière' conclue-t-elle émue.

Les enseignants doivent apprendre à "travailler" avec les parents

Aymerick Équinoxe-Domineaux est stagiaire enseignant, c’est sa première rentrée. A 23 ans il espère asseoir son autorité : "Le premier jour va être important, je vais essayer d’éviter les petites erreurs le premier jour, car sinon on ne va pas me respecter". Mais au collège Condorcet, un établissement qui n’est pas du tout difficile, ce jeune professeur ne craint pas ses futurs élèves mais appréhende la relation avec leurs parents : "Ici ils sont beaucoup plus exigeants que dans certains établissements difficiles, il va falloir que j’apprenne à répondre à leurs angoisses et à leurs attentes. Mais je suis sûre que ça va aller" conclu-t-il serein.