2.826 jeunes Corses seront candidats à l'examen du baccalauréat en juin prochain. Autant d'élèves de Terminale concernés par le choix d'orientation post-bac. Études supérieures à l'Université, classes préparatoires ou écoles spécialisées... Les futurs néo-bacheliers ont dû passer par la plate-forme informatique Parcoursup pour exprimer leurs vœux. Dix vœux au total, accompagnés d'un CV et de lettres de motivation.

Choisir son avenir quand on a 17, 18 ou 19 ans, cela peut parfois être difficile... Angoissant pour certains. "Ce n'est pas évident, on ne sait pas forcément si on va aimer la filière choisie, observe Élisa Campana, élève de Terminale à Bastia. On a peur de se tromper, de mettre trop de vœux ou pas assez de vœux. Nos professeurs ne peuvent pas vraiment nous aider, car ils ne connaissent pas le site Parcoursup. C'est la première année qu'il est en service. Dans les CV, on ne sait pas tellement quoi écrire, c'est un peu bizarre de nous demander ce genre de chose à notre âge."

Les professeurs, eux, se disent plutôt favorables à ce support d'orientation post-bac. Si tout fonctionne bien, cela devrait permettre de ne laisser personne sans formation à la rentrée prochaine. "C'est une bonne réforme, estime Pascale Bertini, professeure de mathématiques dans un lycée de Bastia. Les démarches ont été simplifiées. Il y a moins de vœux à formuler, donc ils sont plus ciblés. Et quand on dit que les élèves font jusqu'à dix vœux, c'est faux... Dans un même vœu, ils peuvent inclure jusqu'à vingt sous-vœux."

En cas de couac, que les élèves soient rassurés. Le site Parcoursup ouvre une fenêtre de réorientation jusqu'au 31 mars. A la rentrée de septembre, le rectorat de l'Académie de Corse traitera directement les dossiers des candidats pour qui Parcoursup n'a pas trouver de place dans l'un des établissements demandés.