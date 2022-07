Près de 3 étudiants sur 4 vivent une situation de mal-être selon une étude de l'institut CSA

Selon une étude de l'institut CSA pour la mutuelle étudiante LMDE, publiée ce lundi 11 juillet et menée auprès de plus de 3 200 étudiants, 70% d'entre eux déclarent être en situation de mal-être, un taux en hausse de cinq points par rapport à la dernière enquête de 2019.

C'est une étude qui fait froid dans le dos, révélée en exclusivité par nos confrères de franceinfo. L'institut CSA pour la mutuelle étudiante LMDE révèle dans une enquête publiée ce lundi 11 juillet, un tableau assez sombre de la santé psychique des étudiants français. Selon cette étude, réalisée sur 3 255 étudiants, 70% d'entre eux déclarent être en situation de mal-être, ils sont également plus des deux tiers à avoir des symptômes dépressifs, c'est deux fois plus que dans le reste de la population.

Un constat alarmant

L'indicateur le plus inquiétant montre qu'un tiers des jeunes sondés ont des idées suicidaires. Là aussi, c'est bien plus qu'en population générale et c'est en hausse de six points par rapport à la précédente enquête, de 2019.

Pour 46% des répondants, la dépression est l’une des principales craintes de maladies, contre 22% dans l'ensemble de la population. Un constat inquiétant qui ne les pousse pas forcément à consulter puisqu'ils sont 38% à avoir renoncé à des soins médicaux dans les 12 derniers mois. Près d'un étudiant sur deux déclare l’avoir fait à cause de ses finances.

La situation financière aggrave ce sentiment de mal-être

La situation financière aggrave également ce sentiment de mal-être, c'est le cas pour la moitié des sondés, tout comme la crise sanitaire. En effet, 68% des jeunes interrogés disent que le Covid a influencé négativement leur vie étudiante.