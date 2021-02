Près de 300 personnes manifestent à Issoire (Puy-de-Dôme) contre la fermeture de classes à la rentrée

La mobilisation contre la fermeture de classes la rentrée prochaine continue, près de 300 personnes ont manifesté ce samedi matin à Issoire (Puy-de-Dôme). Depuis plusieurs semaines de nombreuses manifestations sont organisées dans les communes puydômoises concernées par les 29 fermertures de classes prévues pour la rentrée 2021-2022.

Le comité département de l'éducation nationale doit se réunir ce lundi 22 février après-midi à la préfecture du Puy-de-Dôme, pour fixer la carte scolaire de l'année prochaine. 41 fermetures étaient initialement prévues, 12 classes ont depuis été repêchées et le nombre de classe menacées est tombé à 29.

Nouvelle manifestation lundi devant la préfecture à Clermont

Cela ne suffit pas pour Graziella Brunetti, maire du village de Saint-Germain-Lembron, une de ses quatre classes de maternelle va fermer : "C'est inacceptable, on va passer à 28 enfants par classe, en maternelle ! Pour un petit village comme nous et toutes les communes environnantes qui envoient des enfants, c'est faire fuir le gens !"

"Avec le contexte sanitaire, on ne peut pas entasser les élèves encore plus, il faut un moratoire sur toutes les fermetures," réclame de son côté Nicolas Duquerroy, enseignant et membre du syndicat FO.

Une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue ce lundi 22 février à 11 heures devant la préfecture du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand.