Landerneau, France

Les familles et élus locaux des communes proches de Landerneau maintiennent la pression sur le Conseil départemental du Finistère. Ils étaient 400 à défiler ce matin entre la salle du Family et la mairie. Le seul collège public ladernéen est actuellement saturé et les parents des communes voisines craignent de voir leurs enfants scolarisés trop loin, à Guipavas, Landivisiau ou Lesneven.

Les familles ont imaginé des solutions temporaires pour que leurs enfants puissent étudier au plus près à Landerneau : mettre à disposition le palais des congrès, installer des bâtiments en préfabriqué ou établir un partenariat avec un établissement privé. Des solutions qui ne conviennent pas, selon Nathalie Sarrabezolles, la présidente du Conseil départemental du Finistère était l'invitée de France Bleu Breizh Izel hier matin :

Nathalie Sarrabezolles s'oppose aux propositions imaginées par les familles pour scolariser plus de collégiens dans le pblic à Landerneau Copier

Nathalie Sarrabezolles a prévu de rencontrer prochainement élus locaux et parents d'élèves qui militent pour l'ouverture d'un second collège public à Landerneau.