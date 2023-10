Près de 500 étudiants supplémentaires inscrits à l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne

En première année comme en master, l'université Jean-Monnet enregistre en ce début d'année universitaire 2023-2024 une hausse des inscriptions. Au 3 octobre 2023, 500 élèves supplémentaires ont été comptabilisés par rapport à l'année précédente. Ce n'est pas rien dans une période de recul du nombre d'étudiants en France , pour des raisons démographiques principalement. "Là où d'autres universités perdent des étudiants, nous on continue à en gagner à Saint-Étienne parce que les étudiants et leurs familles font le choix à la fois de formations où les jeunes réussissent et où ils trouvent un emploi", commente le président de l'université Jean-Monnet, Florent Pigeon, en précisant que les taux d'insertion professionnelle et de réussite de l'université stéphanoise la placent "dans les quatre ou cinq meilleures au plan national".

20.000 étudiants dont plus d'un millier d'alternants

Le coût de la vie, plus faible à Saint-Étienne que dans d'autres villes universitaires, peut aussi expliquer l'attractivité de l'université stéphanoise. "La ville est moins chère et ça c'est aussi un avantage, pendant très longtemps ces questions étaient un peu mésestimées mais, vu la pression qu'il y a aujourd'hui au niveau du logement dans les grandes agglomérations voisines comme à Lyon [...] le choix de Saint-Étienne est un choix aussi raisonnable que font les étudiants", confirme Florent Pigeon, qui a signé en septembre avec treize autres présidents d'université un appel à créer une allocation d'études pour tous les étudiants, afin de lutter contre la précarité. L'université stéphanoise propose d'ailleurs plusieurs aides financières pour aider les étudiants à limiter leurs frais, comme une aide à l'achat d'un ordinateur (350 euros), d'un vélo (70 euros) et depuis cette année d'une trottinette.

L'argument financier explique aussi en partie le succès des filières en alternance à l'université Jean-Monnet. 62 formations en alternance sont proposées cette année, dont sept nouvelles, comme le master en droit notarial des affaires. "C'est clairement un facteur aidant pour l'insertion professionnelle des étudiant [...] et ça répond aussi à une demande sociétale : ça permet de donner des conditions d'études un petit peu différentes, ça donne un statut de salarié à nos étudiants, ce qui n'est pas complètement négligeable pour leur future carrière et pour la prise en compte de leur vie quotidienne avec des revenus réguliers pendant leur formation", explique Alain Trouillet, vice-président de l'université Jean-Monnet en charge de la formation et des relations internationales. Les alternants sont 1.300 cette année, sur un nombre global d'étudiants qui avoisine les 20.000.

Le campus Tréfilerie poursuit sa mue

Pour accueillir tous les étudiants dans les meilleures conditions, la réhabilitation du campus Tréfilerie, entamée en novembre 2020, se poursuit. Un nouveau bâtiment doit être inauguré dans les prochains mois sur ce campus, à l'angle des rues du 11-Novembre et Edouard-Vaillant, qui "sera sûrement le nouveau point névralgique du campus", selon Stéphane Riou, vice-président au conseil d'administration de l'université Jean-Monnet. Ce bâtiment de 3.000 mètres carrés comportera au rez-de-chaussée un vaste espace d'accueil, un coin café, une librairie et une scène de spectacles. Des salles de cours sont déjà opérationnelles en étage. Un deuxième nouveau bâtiment doit être achevé pendant cette année universitaire 2023-2024, cette fois sur le campus Manufacture, juste derrière le bâtiment des Forges. Il sera destiné aux activités de recherche en mathématiques, géologie et chimie.

Afin de poursuivre le travail sur l'amélioration des locaux de l'université Jean-Monnet, un plan pluriannuel d'investissement de 15 millions d'euros doit être lancé jusqu'en 2027, sur les fonds propres de l'université (fonds de roulement). Cette somme doit notamment permettre de terminer la réhabilitation du campus Tréfilerie (bâtiment D) et la requalification du campus de La Métare.