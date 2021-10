Une année vraiment en plein air et presque normal. C'est le souhait des près de 800 scouts et guides d'Europe qui se sont réunis à Celles-sur-Belle ce dimanche. Ils venaient de la Vendée au Limousin pour leur pélerinage de rentrée. Une rentrée aussi compliqué, avec la parution du rapport Sauvé.

Près de 800 scouts et leurs familles rassemblés à Celles-sur-Belle pour commencer une année plus normale

Près de 800 scouts et guides d'Europe et leurs familles se sont retrouvés pour commencer l'année.

800 scouts et guides d'Europe, ce mouvement de jeunesse catholique, se sont réunis à Celles-sur-Belle ce dimanche 10 octobre pour leur pèlerinage de rentrée. Arrivés de Vendée ou du Limousin avec leurs familles, c'est la rentrée officielle pour eux, pour une nouvelle année d'activité que tous souhaitent un peu plus normal avec une baisse des chiffres de l'épidémie et des gestes barrières. Après les camps d'été qui ont pu avoir lieu, c'est fini le scoutisme à distance pendant l'année.

En uniforme et béret bleu marine sur la tête, la patrouille du Cygne est heureuse de se retrouver. "Cygne loyal et ..." lance la cheffe d'équipe Charlotte. "Digne", répondent les autres. "Ça fait longtemps donc forcément ça fait du bien", explique la cheffe. Ce que note Élise, c'est le retour en plein air, parce que le scoutisme en temps de covid : "c'est un peu plus compliqué". Elle a eu une seule sortie avant son camp d'été et sinon elle a reçu des épreuves par mail pendant le premier confinement. Du coup, forcément, Charlotte a plein d'idée pour cette nouvelle année. "Ça serait pas mal qu'on fasse un week-end de Pâques au Mont-Saint-Michel", espère-t-elle. Mais toujours en extérieur : "c'est important de sortir, c'est le but en fait."

En visio, ce n'est pas l'idéale." - Elsa, cheftaine de compagnie.

Elsa est la cheftaine de compagnie. "En visio, ce n'est pas l'idéal", reconnaît-t-elle. Elle estime que le scoutisme permet aussi une "bulle d'air", pour s'extraire du monde et de l'actualité pendant un temps avant d'y retourner. Pour les enfants, le scoutisme, c'est aussi un moment important loin des parents. L'inverse est aussi vrai d'après les parents rencontrés.

Une rentrée compliquée par le rapport Sauvé

Cette rentrée est mouvementée pour ce mouvement de jeunesse membre de l'Église catholique, après la publication du rapport Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Eglise. Après le choc et la compassion pour les victimes, les scouts et guides d'Europe vont l'étudier et voir ce qu'ils peuvent améliorer dans le mouvement pour éviter que ces faits adviennent. " On a regardé déjà les 45 recommandations qui sont formulées par cette commission, qui s'adresse à l'Église catholique, mais qui nous intéresse nous en tant que mouvement de jeunes et tant que mouvement catholique", assure Louis Alcime Lorin, l'un des hauts-responsables scouts au niveau du Poitou.

Parmi ce que font déjà les scouts et guides d'Europe : la vérification des antécédents judiciaires des chefs et cheftaines. "Je voyais dans la commission qu'on parlait de ne pas positionner le prêtre ou les responsables ecclésiastiques en surplomb des fidèles", avance Louis Alcime Lorin. Une vision qu'il partage : "chez nous, et partout, un chef, c'est quelqu'un qui est serviteur pour aider à grandir et pas pour prendre le contrôle." Une piste qu'il veut continuer de creuser.