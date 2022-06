Près de Belfort, un groupe de lycéens soudés autour de la pêche

Au lycée professionnel Jules-Ferry de Delle, douze élèves participent à la section sportive pêche et environnement animée par deux professeurs d'EPS. Ils organisent une sortie par mois dans une ambiance détendue pour apprendre et s'amuser.

Des lycéens de Delle se rassemblent autour de la pratique de la pêche. Ils sont douze à faire partie de la section sportive pêche et environnement du lycée professionnel Jules-Ferry. Elle a été lancée eu 2019 par deux professeurs d'EPS. "C'est une passion qui demande de la patience et de l'abnégation", explique Christophe Barsus, l'un des co-fondateurs de la section. Ce prof de sport tente de transmettre ces valeurs à ces élèves, mais aussi d'instaurer une convivialité lors des sorties mensuelles. L'autre professeur d'EPS à l'origine de la section, Jérémy Salomon y ajoute "l'autonomie, le savoir-être, la cohésion de groupe et le vivre-ensemble".

La section sportive pêche et environnement organise régulièrement des concours de pêche. Mercredi 18 mai, une dizaine d'élèves se sont retrouvés à l'étang de Pfetterhouse, dans le Sundgau. Ils sont répartis en binôme le long de la rive. Chaque poisson pêché est comptabilisé par les encadrants, puis remis à l'eau. Les profs sont épaulés par Marc Vauthier, un éducateur de la Fédération de pêche.

"Je m'ennuie beaucoup moins que quand je ne savais pas pêcher" - Nicolas, élève en CAP menuiserie

Les jeunes prennent le temps de discuter au bord de l'eau, entre eux et avec leurs professeurs. "C'est une ambiance beaucoup plus détendue et moins autoritaire [que les cours habituels] parce qu'au lycée, les profs doivent s'occuper des notes et du suivi des élèves. Là ils nous aident juste à pêcher", remarque Nicolas, élève en CAP menuiserie. Il a appris à pêcher avec ses camarades et ses professeurs. Désormais, le jeune homme participe à des sorties pêche avec d'autres amis. "Je m'ennuie beaucoup moins que quand je ne savais pas pêcher", souligne Nicolas.

Une partie du matériel a été offert par l'entreprise VMC Pêche basée à Morvillars. L'accès aux étangs, normalement payant, est également gratuit pour les lycéens. © Radio France - Clémentine Sabrié

Plus loin sur la berge, Alexy et David, eux, perfectionnent leur technique. Ils pêchaient déjà en famille avant d'intégrer la section pêche du lycée. Ils sont ravis de pêcher un mercredi par mois. "Ça fait du bien, on oublie tout", explique Alexy. David renchérit : "C'est mieux que d'aller en cours, ça vide la tête !" A la fin du concours de pêche, les participants repartent tous avec une petite récompense, par exemple des hameçons ou des appâts. Pour garder l'aspect compétitif, les gagnants choisissent leur lot en premier.