Près de cinq millions d'euros de travaux dans les collèges manchois

A quelques jours de la rentrée officielle des élèves, les conseillers départementaux de la Manche et notamment le président Philippe Bas ont visité trois collèges mercredi 30 août 2017, pour constater les travaux effectués cette année, notamment pour la sécurisation des établissements.

Philippe Bas, président du conseil départemental de la Manche, Christine Lebacheley, vice-présidente en charge de l'éducation ainsi que plusieurs élus locaux ont visité trois collèges mercredi 30 août, "La Chaussonnière" à Saint-Martin-des-Champs, "Georges Lavalley" à Saint-Lô et "Félix Buhot" à Valognes.

Le Conseil départemental a réalisé près de 5 millions d'euros de travaux cette année dans les 53 collèges publics de la Manche. Et l'un des plus gros chantiers - près de 2 millions d'euros - c'est la sécurisation des établissements, conformément au plan Vigipirate. Désormais, tous les collèges ont les mêmes sonneries et le même système d'alerte et d'ici la fin de l'année, tous auront des portails automatisés, avec visiophone.