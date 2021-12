Près de deux mois sans cours de français pour des élèves de seconde du lycée Lavoisier à Mayenne

Cela fait deux mois que ça dure. A Mayenne, au lycée Lavoisier, deux classes de Seconde n'ont plus de cours de français. Malade, le professeur n'est pas remplacé car le Rectorat n'a trouvé personne. Une situation qui inquiète les parents d'élèves.

Au lycée Lavoisier de Mayenne, deux classes de Seconde sont privés de cours de français depuis la mi-octobre en raison de l'absence d'un professeur.

En Seconde, il y a cinq heures d'enseignement du français par semaine. Alors plusieurs semaines sans professeur, cela fait de longues heures de cours qu'il sera difficile de rattraper. Et cette situation inquiète Pascal, papa d'une élève de seconde au lycée Lavoisier : "ça va être une absence longue et cela m'inquiète pour ma fille. Cela va mettre les élèves en difficulté. Pour nous parents, ce n'est pas normal."

Le Rectorat explique que "les services académiques tentent par tous les moyens de trouver une personne en mesure de venir enseigner le français au lycée Lavoisier à Mayenne. C'est un problème de moyens humains. Pour le moment, nous n'avons pas trouvé. Nos équipes actionnent tous les leviers possibles pour trouver une solution au plus vite." Pascal ne comprend pas qu'une absence aussi longue puisse être envisageable : "il devrait y avoir un vivier de professeurs remplaçants, surtout pour le français. On arrive aux vacances de Noël, on espère que la situation va pouvoir se débloquer pour la rentrée."

A un an du bac de français, l'inquiétude grandie du côté des élèves et des parents du lycée Lavoisier.