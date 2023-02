Près de Nantes, Bouguenais fait aussi face à un manque de personnel dans ses cantines

"Je préfère manger à la cantine, avec les copains et les copines", Carlos le chantait, mais dans les faits, que son enfant mange à la cantine, ce n'est plus forcément acquis pour de nombreux parents. Après la période Covid, de nombreux secteurs font face à des difficultés de recrutement et le secteur du périscolaire n'échappe pas à la règle. Les exemples des communes confrontées à cette problématique se multiplient.

A Bouguenais, un quart de l'effectif manque

A Bouguenais, près de Nantes, depuis plusieurs mois, il manque du personnel. "On sait pourtant que la commune a organisé un job-dating", précise Guillaume, parent-délégué dans une des écoles. La maire Sandra Impériale, elle, avance aussi le travail fait pour proposer plus de formations, des heures complémentaires pour attirer les candidats. Sur ce type de poste, il s'agit souvent d'emploi du temps avec des horaires hachés.

A ces postes non pourvus, à ces difficultés "chroniques" s'ajoutent quelques arrêts-maladie. "Il nous manque actuellement 22 personnes sur 92", indique la maire. Un quart de l'effectif. Pour assurer une qualité de service, un encadrement en bonne et due forme et pour ne pas épuiser le personnel en place, la mairie vient d'écrire aux parents pour leur demander de s'adapter.

Pour la maire, c'est à l'Etat de gérer le périscolaire

"Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a fait ça. Ce sont des mesures temporaires en espérant très vite le retour des personnes en arrêt et des recrutements sur les postes vacants", poursuit la maire. La mairie incite ainsi les parents qui le peuvent à récupérer certains midis les enfants pour les faire manger à la maison. "On le fait quand il y a grève, mais ça demande de l'organisation. On ne pourra pas le faire régulièrement, sur la durée", selon Vincent. Sa femme travaille à une heure de Bouguenais et lui est souvent chez des clients, le midi.

Pour quatre des onze écoles publiques, là, la mairie a décidé que les parents fourniront des repas froids pour la semaine qui arrive. Ainsi pas de personnel pour dresser la table, servir les enfants, débarrasser. Il y aura quand même de la surveillance. Guillaume reconnaît qu'il préfère cette option, en espérant cependant qu'elle ne se renouvelle pas trop.

"C'est une nouveauté. On fait tout pour maintenir le service public et l'accueil des enfants, qui je le rappelle, est à la base non obligatoire", souligne Sandra Impériale. Pour la maire, les parlementaires devraient se pencher sur cette question pour que l'organisation des temps périscolaires revienne à l'Etat et non aux collectivités : "ils font partie intégrante de l'école au même titre que les enseignants."