Près de Nantes, ces élèves de lycée hôtelier sont les victimes collatérales de la fermeture des restaurants

Au lycée hôtelier Nicolas-Appert d’Orvault, les élèves portent tous chemises, pantalon noir et chaussures cirées, prêts à sauter dans le grand bain du monde professionnel. Mais ils n'ont pas mis les pieds dans la cuisine ni dans la salle d'un vrai restaurant depuis bien longtemps à cause de la pandémie mondiale de coronavirus.

Les stages annulés ou reportés

La fermeture des restaurants a entraîné par ricochet l’annulation de tous les stages du printemps. Ceux prévus en novembre sont reportés à l’année prochaine. Une triste nouvelle pour des élèves qui ont choisi cette formation spécifiquement parce qu’elle permet d’entrer rapidement dans le concret. "J’ai fait une seconde générale lors de laquelle je m'étais complétement perdu. J’ai compris que j’avais besoin de ne pas rester dans un bureau mais d’être en relation avec des gens, de discuter et de leur faire découvrir des choses", explique Kylian.

Mais depuis mars, lui et ses camarades doivent se contenter du lycée et faire une croix sur le monde de l’entreprise. Une situation "démotivante", souligne Noé. "Nos élèves viennent pour travailler dans la profession et ils en sont privés depuis mars donc c'est difficile", confirme Marc Fourcadet, directeur délégué aux formations professionnelles et techniques d'hôtellerie-restauration.

La pratique en restaurant ne s'invente pas. La cuisine, c'est de la pratique pure, du service, de l'envoi, la pression du métier et ils perdent ces acquis-là.

Ces stages sont nécessaires pour valider le diplôme mais, vu les circonstances exceptionnelles, leur annulation n’empêchera pas les lycéens d’obtenir leur bac professionnel.

Cependant, ces stages sont surtout fondamentaux pour apprendre le métier explique Yannick Fin, professeur de restaurant : "Les étudiants font de la pratique au lycée puisqu’on continue à faire des jeux de rôle lors desquels des élèves jouent les clients pour qu'ils gardent la main mais ça ne remplace pas le contact du client, le service des vins, des boissons chaudes, etc. La pratique en restaurant ne s'invente pas. La cuisine, c'est de la pratique pure, du service, de l'envoi, la pression du métier et ils perdent ces acquis-là."

Les exercices, "ce n’est pas la même chose parce que les vrais clients sont souvent plus exigeants par rapport à la qualité du service que les élèves du lycée qui sont plus compréhensifs", renchérit Noé.

Pas de stage, pas de contact

Les élèves ont donc hâte de retrouver les cuisines et salles des restaurants. Mais alors que les dépôts de bilan dans l’hôtellerie-restauration risquent de se multiplier en 2021, ils s’interrogent sur l’après-diplôme : "c'est un peu inquiétant, c'est difficile de percevoir l'avenir de la restauration pour l'instant". D'autant que l'avantage des stages, c'est aussi de se faire des contacts et pourquoi pas de signer un contrat, "ça ouvre des portes, explique Marc Fourcadet. Le secteur était très porteur niveau emploi mais ça risque d'être compliqué à la reprise."