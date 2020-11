Près de Toulouse, longue minute de silence au lycée Pierre d'Aragon de Muret en hommage à Samuel Paty

Le préfet d'Occitanie et le recteur de l'académie de Toulouse ont assisté à l'hommage rendu à Samuel Paty aux côtés des élèves du lycée général et professionnel Pierre d'Aragon à Muret, près de Toulouse.

"Vous tenez entre vos mains l'intelligence et l'âme des enfants". Le proviseur du lycée général et professionnel Pierre d'Aragon de Muret, près de Toulouse, comme de nombreux chefs d'établissements, a lu ce lundi matin 2 novembre la lettre de Jean Jaurès adressée aux instituteurs, un peu plus de deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty, enseignant d'histoire au collège de Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne. L'assistance s'est ensuite recueillie pendant une longue minute de silence.

Les élèves en ont beaucoup parlé entre eux, au retour de leurs vacances de la Toussaint. Ils sont "choqués" par ce qu'il s'est passé. "Comment peut-on en arriver à une telle violence ?", témoignent-ils alors que "la liberté d'expression en France n'a pas de prix". Mais ils sont nombreux aussi à estimer qu'il n'est pas nécessaire de montrer les caricatures de Mahomet pour "ne pas choquer les convictions de certains, ne pas risquer l'incompréhension".

C'est dans ce lycée de Muret qu'une enseignante avait été prise à parti, le 9 octobre dernier, lors d'un vif échange autour du port du voile. Les professeurs s'y montrent aujourd'hui prudents. "On ne peut pas forcément tout dire", reconnaît un prof de philosophie qui insiste sur l'importance pour les élèves de "critiquer la religion, toutes les religions et d'en parler ensemble".