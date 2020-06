Près de Toulouse, pourquoi un enfant de 8 ans était attendu par la gendarmerie lundi à l'école ?

Ce lundi 22 juin, jour de rentrée pour tous les élèves en France, a été marqué par une scène peu banale à Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne), à quelques kilomètres au sud de Toulouse. Un enfant de 8 ans s'est vu refuser l'accès à l'école Canta Lauseta. Il était attendu par le maire, la gendarmerie et une inspectrice d'académie. Explications.

Des troubles du comportement

Cet élève de CE1 a développé, selon sa maman, des troubles du comportement à partir du mois de novembre. "Il s'est plaint de la maîtresse, a dit qu'elle l'humiliait", explique Myriam la mère de Zakaryia. S'en suivent des difficultés à l'école. La maman finit par aller voir un psychomotricien. Résultat : un TDAH. Trouble Déficit de l'Attention avec Hyperactivité. "Le 29 janvier, j'ai envoyé par mail au médecin de la direction d'académie le bilan psychomotricien", ajoute la mère de famille. En avril, un neuro-pédiatre confirme ce diagnostic et donc le handicap "invisible" de l'élève. Pour la maman, tout le monde était donc au courant des problèmes de santé et "ils ne l'ont pas pris au sérieux."

Pour la mairie et l'Education Nationale, ce trouble n'est pas reconnu administrativement : "La reconnaissance de ce trouble nous n'en avons pas officiellement connaissance d'un point de vue administratif. Les éléments portés à la connaissance du DASEN n'ont pas été jugés suffisants pour réaffecter l'enfant dans son école d'origine", explique le maire Romain Vaillant.

Romain Vaillant : "Il n'est aucunement déscolarisé"

La Direction Académique va donc alors proposer à ce qu'on change l'élève d'établissement. Ce sera l'école Fernand Becane. Décision prise le 13 mars juste avant le confinement. Pour le maire, fraîchement élu en mars dernier et qui était adjoint de l'ancien édile au début de l'histoire, "la décision était justifiée dans l'intérêt de l'enfant et du fonctionnement de l'école. Il y a eu certains faits de violence. Il y a eu des tentatives de conciliation quand les faits nous sont remontés. Malheureusement, on n'a pas trouvé de solution. La décision a été prise sur proposition du DASEN. Il nous a écrit pour demander que l'enfant soit réaffecté. _Il n'est aucunement déscolarisé_. Il est inscrit à l'école Fernand Bécane", insiste Romain Vaillant.

Depuis lundi, Zakariya ne va plus à l'école. Sa maman ne veut pas l'emmener dans cette deuxième école de Villeneuve-Tolosane : "C'est plus loin de mon domicile et j'ai deux autres filles qui vont à l'école Canta Lauseta. Et vous imaginez le changer de classe pour deux semaines ? Le perturber encore plus, c'est non." Elle scolarisera son fils dans un établissement privé à la rentrée.

Une action en justice lancée ce jeudi

La famille ne compte pas en rester là. Elle a fait appel à un avocat et va saisir le tribunal administratif ce jeudi 25 juin. Elle envisage également de porter plainte pour discrimination.

Concernant le comité d'accueil lundi devant l'école, la ville explique que la présence des gendarmes était nécessaire car il y avait des risques de troubles à l'ordre public, avec des précédents avec les autres parents. "Mais il n'y a eu aucun contact entre les gendarmes et la famille."