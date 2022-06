Près de Toulouse, un tout nouveau lycée portera le nom de Simone de Beauvoir

Ce vendredi, les élus régionaux d'Occitanie ont approuvé le futur nom du lycée de Gragnague, sur proposition de la présidente de Région. Ce lycée tout neuf qui ouvrir en septembre prochain, au nord de Toulouse, portera le nom de la philosophe, romancière et essayiste française, Simone de Beauvoir.

Un lycée tournée vers le numérique

"C’est une première dans la région. Simone de Beauvoir fait partie de ces femmes qui ont marqué leur siècle et dont les mots, les idées, la philosophie, résonnent encore aujourd’hui et inspirent l’avenir. A travers elle, c’est un hommage que nous souhaitons rendre à toutes ces femmes anonymes qui se sont battues et se battent encore pour l’égalité entre les femmes et les hommes", dit Carole Delga dans un communiqué. Des lycées d'Occitanie portent déjà le nom de femmes remarquables : les résistantes Germaine Tillion et Lucie Aubrac, Simone Veil (ancienne ministre), Olympe de Gouges (femme de lettres française, devenue femme politique au XVIIIe siècle).

Cet établissement de 18.000 m², à énergie positive pourra accueillir un peu plus de 1.700 élèves et disposera d’un internat. La Région investit 49,5 millions d'euros pour le construire. Des formations techniques et professionnelles orientées vers les métiers du numérique y seront proposées en plus des enseignements généraux.

Une sectorisation contestée

D'après le rectorat, le nouveau lycée de Gragnague accueillera les élèves des communes suivantes à la rentrée de septembre 2022 : Azas, Bazus, Beaupuy, Bessières, Bonrepos-Riquet, Buzet-sur-Tarn, Castelmaurou, Garidech, Gauré, Gémil, Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Lavalette, Montastruc-la-Conseillère, Montjoire, Montpitol, Paulhac, Roqueserière, Rouffiac-Tolosan, Saint-Marcel-Paulel, Saint-Pierre, Saint-Jean-Lherm et Verfeil.

Les élèves de Pechbonnieu eux devront étudier à Toulouse, ce que déplorent certains parents.

Des investissements pour la rénovation énergétique des lycées

Lors de cette commission permanente les élus régionaux ont également voté une enveloppe globale de plus de 20 millions d'euros pour des travaux de rénovation. "Ces chantiers concerneront notamment la restructuration du lycée Jean Vigo à Millau (12), la rénovation de la restauration du lycée Docteur Lacroix à Narbonne (11), la restructuration des ateliers au lycée Jules Raimu à Nîmes, l’isolation thermique des ateliers du lycée Le Garros à Auch (32) ou encore des reprises de la structure du lycée Jean Mermoz à Béziers (34)", précise le communiqué.