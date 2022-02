Présidentielle : "Les candidats ne se préoccupent pas de notre génération", estiment les étudiants grenoblois

Les jeunes comptent aller voter à la prochaine élection présidentielle en France. C'est ce qui ressort d'un sondage Ipsos réalisés pour la Fédération des associations générales étudiantes (Fage) publié ce mardi 22 février. Mais "il y a un climat de défiance qui commence à se dégager" constate sur France Bleu Isère Louison Valer, président de l'InterAsso grenoble Alpes, membre de la Fage.

France Bleu Isère : D'après cette étude, huit jeunes sur dix envisagent d'aller voter le 10 avril prochain. Donc au fond, les jeunes s'intéressent à la politique ?

Louison Valer : Oui mais c'est un constat à nuancer. Certes, il y a huit jeunes sur dix qui veulent aller voter, mais dans le même temps, 49% d'entre eux seulement sont certains d'aller voter. Plus d'un jeune sur deux pense que ses préoccupations ne sont pas prises en compte dans la campagne actuelle. On remarque une redondance et une lassitude d'entendre les mêmes sujets, que ce soit la sécurité, l'immigration, etc... Et donc, il y a un climat de défiance qui commence à se dégager : 66% des jeunes estiment que les responsables politiques ne se préoccupent pas assez de notre génération. Or aujourd'hui, elle est prête, cette jeunesse, à se déplacer aux urnes. Mais sur des thématiques prioritaires qui vont définir son choix de vote.

Quelles sont-elles, justement, ces préoccupations ? Est ce qu'elles sont si différentes des plus âgés ? On voit notamment que le 1er sujet de préoccupation, c'est le pouvoir d'achat...

Non effectivement, ce n'est parfois pas si différent de nos aînés. On est davantage un électorat à séduire plutôt qu'une population à part entière. Effectivement, la question du pouvoir d'achat est essentielle pour les étudiants. On l'a vu, la crise sanitaire a beaucoup affaibli les étudiants, la précarité qui étaient déjà présente s'est accentuée avec cette crise sanitaire.

Il y a eu, pendant la crise sanitaire des distributions alimentaires. C'est toujours le cas ? Elles sont toujours prises d'assaut ?

Les distributions alimentaires sont un peu moins récurrentes parce que les bénévoles sont plus difficiles à avoir. Mais on a toujours une épicerie sociale et solidaire qui s'appelle L'AGORAé, qui fonctionne mardi soir, mercredi soir et jeudi soir. Et le constat est assez criant : c'est l'épicerie étudiante qui accueille le plus de bénéficiaires - on en avait 700 l'année dernière. Or l'épicerie a été pensée pour 200 personnes... On voyait des gens faire la queue deux heures avant l'ouverture pour parce que, justement, ils n'avaient pas les moyens d'aller acheter à manger dans les supermarchés.

On sent aussi une forte inquiétude chez les étudiants. Selon l'étude 60% d'entre eux se sentent épuisés, nerveux. Est-ce que vous vous sentez vous aussi cette inquiétude sur le campus de Grenoble ?

Ah oui, on la ressent clairement. Moi même, j'ai été un peu impacté. On essaie de mettre en place des solutions sur le campus : on a crée une ligne d'écoute pour la santé mentale, qui est très sollicitée par les jeunes. On demande donc aussi dans cette campagne que la santé mentale des jeunes soit mise sur la table.

C'est l'une des 50 propositions de la FAGE effectivement. Vous allez surveillez les programmes des candidats, vérifier s'ils suivent vos propositions ?

Oui, bien sûr, on va les surveiller. Après, notre but en tant que première organisation de jeunesse, n'est pas de faire ressortir un candidat de la jeunesse. On veut que l'ensemble des candidats à la présidence de la République se saisissent de ces problématiques qui touchent les jeunes. Et donc, on va suivre attentivement ces avancées.