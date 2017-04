Présidentielle : les rythmes scolaires vus par les candidats

En France, la réforme des rythmes scolaires est appliquée dans toutes les écoles primaires et maternelles depuis septembre 2014. Une semaine de 4,5 jours d'école aux enfants associée à des activités périscolaires : un seul candidat à la Présidentielle affiche son intention de maintenir le cap.

Deux semaines avant le premier tour, on ne peut pas dire que l'éducation nationale soit au cœur des programmes des candidats à la Présidentielle. Cependant, la réforme des rythmes scolaires est évoquée, de façon plus ou moins approfondie, par chacun et chacune d'entre eux.

Depuis la rentrée de septembre 2014, cette réforme est appliquée dans toutes les écoles primaires et maternelles (publiques) de France. Mais, comme souvent quand il s'agit de changer des choses à l'école, elle a suscité des crispations. Principal point de blocage : le coût et l'organisation des activités périscolaires laissés à la charge des communes.

Une réforme pour quoi faire ?

4,5 jours de classe et des journées allégées qui se terminent par des activités périscolaires : depuis Vincent Peillon, la réforme a été défendue par les ministres de l'éducation national successifs (dont l'actuel candidat de "La belle alliance populaire", Benoît Hamon). Objectif de la réforme ? Respecter mieux le rythme biologique des enfants pour faciliter les apprentissages et leur offrir respiration quotidienne grâce au temps périscolaire.

Pourquoi ça coince ?

Certains parents et enseignants pointent la fatigue induite par ce nouveau rythme qui, au bout du compte, rallonge le temps passé à l'école chaque semaine. Les élus locaux protestent contre le coût que cela représente pour leurs collectivités locales d'organiser et de financer les activités périscolaires.

Ce qu'en disent les candidats ?

En résumé, un seul candidat à la Présidentielle (Benoît Hamon) veut maintenir le cap de la réforme. L'ancien ministre de l'éducation nationale propose cependant d'augmenter la part de l'État dans le financement des activités périscolaires de 25% au cours du quinquennat. Plusieurs autres candidats veulent revenir sur la réforme mais proposent des alternatives assez proches pour les fins de journées des enfants avec activités artistiques ou musicales pour Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou ou Jean Lassalle.

Pour Marine Le Pen, il faut "revenir sur la réforme des rythmes scolaires", sans plus de précision. Nicolas Dupont-Aignan plaide aussi pour un abandon du dispositif mais il veut "utiliser le temps dégagé pour l’aide personnalisée aux devoirs dans les zones où les difficultés s’accumulent". L'aide aux devoirs est aussi aux programmes de François Fillon et Jacques Cheminade.

Enfin pour Emmanuel Macron, c'est aux collectivités locales de décider. Il veut "laisser aux communes – en lien étroit avec les écoles de leur territoire – le soin d’organiser le temps périscolaire sans contrainte."