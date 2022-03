Présidentielle : quelles attentes pour les enseignants d'Indre-et-Loire ?

C'est un thème assez peu abordé (comme d'autres) durant cette campagne électorale, celui de l'éducation. Même si le gouvernement a annoncé le dégel du point d'indice des fonctionnaires avant juillet (donc après les élections), la question de la revalorisation salariale des enseignants reste une question centrale.

Marianne Le Pennec enseigne depuis quatre ans à Tours nord, elle a des élèves de CM1. Cette ancienne musicienne s'est reconvertie à l'âge de 40 ans : "J'ai commencé avec un salaire de 1.480 euros net par mois, ce qui n'est pas cher payé pour un bac+5. Pour rendre le métier plus attractif, le Grenelle a mis en place une prime mais qui finalement ne porte vraiment ses fruits puisque on voit qu'on a toujours du mal à recruter dans l'Education Nationale".

Les salaires mais aussi la baisse des effectifs

"Il arrive qu'il y est plus de 30 enfants par classe en maternelle" explique Marianne Le Pennec. Il y a également la difficulté à enseigner et les rapports avec les parents, parfois tendus explique cette autre enseignante Sophie Metzinger : "On ressent que l'on a pas le droit à l'erreur, il est vrai que certains parents pointent facilement du doigt une petite erreur, une lettre mal écrite au tableau et recopiée dans un cahier avec une faute, les enfants nous disent, hier papa ou maman a dit ce n'est pas comme çà que cela s'écrit. Parfois nos compétences pédagogiques peuvent être remises en cause par les parents qui pensent que sur certains domaines ils en savent autant que nous, voir plus".

Des enseignants qui demandent aussi à être d'avantage formés pour mieux gérer justement les situations du quotidien. Ils pointent aussi le manque de personnels comme celui des remplaçants, des AESH qui accompagnent les enfants en situation de handicap.