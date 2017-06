Presque 1 million d'euros par an : le coût du vandalisme dans les écoles à Marseille

Des travaux en retard peut-être, des écoles vétustes aussi, mais également le vandalisme. Voilà aussi la réalité de l'état des écoles à Marseille. Il coûterait presque 1 million d'euros par an selon la municipalité.

C'est un nouvel acte de vandalisme dans une école marseillaise qui a poussé Jean-Claude Gaudin à révéler ce chiffre, ce mercredi.

L'école de la Maurelette, dans le 15e arrondissement, vient de subir un nouvel acte de vandalisme, le 10e déjà : des vitres brisées, mais aussi des graffitis obscènes sur les murs ou encore des livres déchirées et des fournitures scolaires volées.

"On met des visiophones, on remet des clôtures... le coût de l'opération de ce vandalisme répété dans les écoles de Marseille, c'est presque 1 million d'euros par an" Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille