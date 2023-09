"Presque tous les contractuels des Pyrénées-Orientales ont Bac+5", selon la directrice académique

Au lendemain du premier jour d'école pour 70.000 élèves dans les Pyrénées-Orientales, la directrice des services départementaux de l'Education nationale va confirmer les ouvertures de certaines classes ce mardi après-midi au cours d'une réunion d'ajustement. Comme elle l'avait promis avant l'été, Anne-Laure Arino assure sur France Bleu Roussillon qu'il ne devrait pas y avoir de fermeture cette rentrée. "Je suis assez optimiste."

Par ailleurs, elle a identifié au moins une dizaine d'écoles pour lesquelles les effectifs ont évolué et qui mériteraient donc une ouverture de classe. "Mais attention, si nous réussissons à ouvrir cette dizaine de classes supplémentaires, il s'agira d'emplois provisoires, prévient la directrice. Ces ouvertures concerneront cette rentrée scolaire. On verra en janvier si on peut pérenniser certains de ces emplois."

"Nous avons un certain niveau d'exigence sur le recrutement des contractuels"

S'il y a bien eu "un enseignant devant chaque classe" cette rentrée selon l'académie, certains sont des enseignants contractuels. "Au terme des ajustements, nous devrions atteindre les 40 ou 50 contractuels dans le département", confirme Anne-Laure Arino, un chiffre jamais connu jusqu'alors. "Mais nous avons un certain niveau d'exigence sur leur recrutement. La majorité ont un niveau Bac+5, même s'il nous faut encore progresser sur leur formation. Je rappelle également que nous avons reconduit 33 des contractuels de l'an dernier, qui ont donc une certaine expérience."