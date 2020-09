"Prêt, impatient et stressé" : Cédric Billaud fait sa première rentrée de professeur à Saint-Hilaire-la-Plaine

Ce mardi 1er septembre, c'est la rentrée scolaire : premier jour d'école pour certains enfants mais aussi pour certains professeurs ! C'est le cas de Cédric Billaud. Le jeune enseignant fait sa première rentrée en tant que professeur titulaire et directeur de l'école de Saint-Hilaire-la-Plaine. Il va accueillir vingt élèves de maternelle en moyenne et en grande section.

Longue préparation

Comme c'est une année particulière en raison de la crise sanitaire et la mise en place du protocole sanitaire dans les établissements scolaires, le professeur des écoles a commencé à préparer dès la fin du mois de juin. Aujourd'hui il est "prêt, impatient et stressé." Pendant plus de deux mois, il a fait tout l'aménagement de la classe, le tri et l'inventaire du matériel. Il a travaillé sur sa programmation de l'année et les ateliers qu'il va proposer aux élèves. "J'ai passé quasiment 75% de mon temps en classe pendant les deux mois de vacances" dit-il.

Impatience et appréhension

Après avoir passé beaucoup de temps à tout mettre en place, il est maintenant impatient de démarrer. "J'ai hâte de rencontrer les vingt élèves que je vais avoir cette année !" Mais il ne cache pas son stress pour autant. "Avec la charge de direction en plus, il faut être bien au point sur tout le fonctionnement, et au niveau administratif il y a une certaine pression" confie-t-il. Il faut dire aussi que l'année scolaire commence de façon particulière en pleine période d'épidémie de Covid-19. "J'ai hâte de voir comment va se dérouler l'année, même si on a toujours le couperet au-dessus de notre tête avec le coronavirus et qu'on ne sait pas comment va se dérouler l'année." Son seul regret, c'est de devoir porter le masque. "Pour cette première rentrée, les élèves ne vont pas pouvoir mettre un visage sur le nom de leur enseignant, mais bon on va faire avec !" conclut-il résigné.

Au programme ce matin, un grand moment d'accueil des enfants et de leurs parents, puis salut les parents ! La journée d'école peut commencer !