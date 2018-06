Une classe de CM1 de Rouen a participé à une opération de prévention routière auprès des piétons. Sous l’œil de la police nationale et de la police municipale, les élèves ont distribué des "cartons jaunes" aux imprudents sur les passages protégés.

Traverser au rouge, en courant, à vélo, au téléphone ou avec les écouteurs dans les oreilles sont autant de comportements dangereux aux passages protégés.

Les élèves d'une classe de CM1 de Rouen ont donc interpellé les piétons imprudents ce mardi après midi et distribué des "cartons jaunes", sous l’œil de la police nationale et municipale. Une opération de prévention routière qui vise à la fois les élèves et les adultes.

Vêtus de t-shirts jaune, les enfants ont fait la leçon aux contrevenants. Ici un monsieur qui traverse au vert mais avec de la musique dans les oreilles :

"vous pouvez vous faire renverser par une voiture qui grille le feu rouge parce-que vous n'entendez pas les bruits de l'extérieur" sermonne Rose, 9 ans.

Denis Cazorla, commandant de police à Rouen, et chargé de la prévention routière le reconnait :

"le message passe mieux par les enfants. L'adulte y est plus sensible quant c'est un enfant qui lui dit que quand c'est un représentant des forces de l'ordre".

Et c'est vrai que les piétons interpellés le prennent plutôt bien. "J'ai appris une bonne leçon" rigole ce monsieur qui vient de recevoir un carton rouge pour avoir traverser le passage piéton avec ses écouteurs sur les oreilles. Il repart avec un beau dessin barré d'un "carton jaune".

Chaque "carton jaune" représente une infraction © Radio France - Christine Wurtz

L'opération est aussi utile aux élèves de cette école, dont certains viennent à pied à l'école. Et puis c'est rigolo de gronder les adultes pour une fois, "on fait pas ça tous les jours" rigole Judith.

Mais la police ne joue pas toujours la carte de la prévention. Traverser au rouge, c'est une amende de 4 euros. Dérisoire au regard du nombre d'accidents par imprudence. 88 accidents en deux ans à Rouen, impliquant des piétons. C'est près de 20% des accidents de voie publique.