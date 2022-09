Prix des cantines : "aucune augmentation jusqu'à fin 2022" dans les lycées de la région

Les tarifs cantines scolaires n'augmenteront pas dans les lycées de la région, en tout cas, pas pour l'instant. "On a pris une décision forte : aucune augmentation du prix des cantines, jusqu'à la fin de l'année 2022", annonce Laurent Wauquiez dans une vidéo publiée ce jeudi sur sa page Facebook. Le président LR de la région Auvergne Rhône-Alpes en appelle, pour y arriver, au sens civique des élèves. Il leur demande de mieux lutter contre le gaspillage alimentaire.

"En moyenne sur un plateau, on jette à peu près 10 à 20% de ce qu'on prend, et c'est vraiment du gâchis pour l'environnement, pour le budget, pour le pouvoir d'achat; donc l'objectif c'est qu'on baisse de moitié le gaspillage alimentaire dans notre région, et je suis sûr que si on est mobilisés on peut y arriver".

Face à la flambée des prix de l'énergie, Laurent Wauquiez souhaite investir dans les lycées en les équipant de "panneaux photovoltaïques et de réseaux de chaleur bois". Il en appelle aussi à un changement des comportements : "éteindre les lumières dans les salles de classe, ne pas utiliser de l'eau chaude pour nettoyer les établissements, avoir une température pas surchauffée".

Avec ces mesures, l'exécutif régional se fixe comme objectif une réduction de 40% de la consommation énergétique dans les lycées. En Savoie et Haute-Savoie, ce sont 38.000 lycéens qui font leur rentrée cette semaine dans les établissements (25.000 en Haute-Savoie et 13.000 en Savoie).