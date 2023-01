Problème d'aération à l'école Louis Pasteur à Montargis : le maire promet des "solutions rapides"

Le problème est récurrent depuis la rentrée de septembre : dans trois classes de l'école Louis Pasteur à Montargis, toutes situées dans la partie rénovée du bâtiment, des élèves se plaignent de maux de tête allant parfois jusqu'aux nausées. Et chaque semaine, il faut évacuer les lieux pendant quelque temps, afin de faire baisser les chiffres affichés par les capteurs de C02. Face à l'impatience des parents, le maire Benoît Digeon promet que des travaux vont être engagés d'ici deux mois.

Les parents excédés

Ces trois classes (deux CE1 et une CE) ont été aménagées dans l'ancienne cuisine centrale. Leur création était rendue nécessaire par la fermeture de l'école Gambetta et donc l'arrivée de nouveaux élèves. Les fenêtres de ces trois classes ne s'ouvrent pas, le renouvellement de l'air est assuré par un système de ventilation. Le problème, c'est que les capteurs de CO2 révèlent souvent des taux anormalement élevés - au-delà de 1.000 ppm (parties par million) recommandées par l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire).

"Au moins une fois par semaine, parfois davantage, Il faut évacuer les enfants, qui vont soit dans la cour, soit dans le CDI, témoigne Emilie Haranger, une maman d'élève. Vous imaginez, vous mettez votre enfant à l'école et vous craignez qu'il ne se sente pas bien ? Sans oublier bien sûr que cela perturbe forcément les apprentissages. On ne peut pas finir l'année comme ça." Les parents d'élèves sont d'autant plus remontés que, le 21 novembre dernier, deux enfants ont dû être brièvement hospitalisés après des débuts de malaise.

Bientôt des fenêtres ouvrantes et une nouvelle VMC

Le problème semble venir du système de ventilation, qui ne serait pas suffisamment efficace. L'Éducation nationale estime même que les seuils de débit de ventilation (exprimés en mètre cube par heure) ne sont pas respectés, ce que conteste le concepteur. "Chacun se renvoie la balle, il aurait sans doute fallu y penser avant la conception du bâtiment, conclut Emilie Haranger, mais peu importe : le résultat, c'est que les enfants ne sont pas bien, et les enseignants non plus."

"Il y a effectivement une divergence d'interprétation entre les professionnels de la construction et les spécialistes de l'Éducation nationale, confirme Benoît Digeon, le maire de Montargis. Je ne veux pas que ça dure, on ne peut pas attendre des expertises, voire des procès. Donc nous avons décidé de changer la centrale de traitement d'air, et nous allons aussi installer des fenêtres ouvrantes, ce sera fait dans les prochaines semaines, j'espère d'ici 2 mois." Des dépenses qui s'ajouteront donc aux quelque deux millions d'euros de travaux qu'avait coûté l'aménagement de ces trois classes.

