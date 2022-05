Prof de collège à Thiers, il utilise les jeux vidéos pour enseigner l'Histoire et aiguiser l'esprit critique

C'est dans son bureau de professeur, là où il corrige ses copies, que William Brou tourne les vidéos qui alimentent sa chaîne YouTube, Histoire en jeux, créée il y a cinq ans. Une pièce dont la décoration ne laisse rien au hasard entre posters de jeux vidéos, objets Star Wars et bien sûr, livres d'Histoire.

"Ce que j'essaie de faire avec le jeu vidéo, c'est de la vulgarisation historique, de raconter la vraie Histoire qui se cache derrière le jeu vidéo, tout en faisant de l'éducation à ce média." En somme, expliquer les biais des créateurs de jeux qui travestissent parfois les faits historiques, pour des besoins narratifs mais aussi parfois politiques ou idéologiques.

Le jeu comme support pédagogique

Pour ce professeur de collège, utiliser le jeu en classe est aussi un moyen de s'adapter à son public, puisque la plupart de ses élèves jouent déjà aux jeux vidéo. "C'est sûr qu'il y a l'effet Wahou ! de la console qui arrive en salle de classe." L'enseignant donne l'exemple de ses élèves de 3e qui lui parlent encore, trois ans après, de leurs souvenirs de l'Egypte ancienne à travers le jeu Assassin's Creed expérimenté en classe (dans un mode contrôlé par le professeur).

Pour William Brou, le jeu est d'ailleurs un formidable moyen d'immersion. "Je ne connais pas d'outil qui permette de voyager dans le temps, comme le jeu vidéo. Faire une visite guidée du Paris révolutionnaire dans Assassin's Creed Unity, malgré tous les défauts qu'il peut avoir, j'ai pas d'autres outils." Pour lui, même une visite thématisée dans la ville actuelle, avec la circulation, les bâtiments manquants, ne pourra pas rendre l'ambiance historique.

Et quand bien même l'élève n'apprendra pas son cours par le jeu, "c'est 20 à 25 heures pour finir le jeu en question. En classe on y passe 4 à 5 heures, donc ils vont rester au contact de la Révolution pendant plus de 20 heures, ce qui est dingue !"

Enfin l'objectif est d'apprendre aux élèves à prendre du recul. "Ce qui est important c'est le dialogue, comment on va leur faire comprendre que face à un jeu, comme face à n'importe quel autre média, il faut se poser des questions, et aller chercher des compléments d'information et se demander si ce que je vois est vrai ou non. Ce qui n'enlève pas le fun !"

Réviser ses examens avec les jeux vidéo ?

Sur la question des révisions, la réponse du professeur William Brou est sans appel : "C'est avec son cahier, ses fiches de notes, on ne perd pas de temps à jouer pendant les révisions c'est trop sérieux."

Mais bien sûr qu'une petite partie pour se détendre ne fera pas de mal, voire pourra alimenter la curiosité des élèves sur la période historique travaillée, ou leur esprit critique et d'argumentation, essentiel pour l'épreuve de spécialité "géopolitique" ou pour le grand oral du bac.

William Brou conseille aussi quelques jeux "intelligents" qui pourront être de vrais supports de connaissance, comme l'Europe sur un plateau ou Romanizer.

Aujourd'hui, il est aussi formateur au sein de l'académie de Clermont-Ferrand sur la question de l'utilisation du jeu en classe.