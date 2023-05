Professeur absent au lycée d'Amboise : des parents réclament 16.500 euros à l'Etat

A Amboise, une quinzaine de parents d'élèves du lycée Vinci mettent leurs menaces à exécution. Ils ont mis en demeure le rectorat, et si celui-ci n'accède pas à leurs demandes dans les deux mois, ils iront jusque devant le tribunal administratif pour obtenir satisfaction.

Leurs demandes ? D'abord, trouver un remplaçant au prof de français de leurs 70 élèves de seconde absent depuis la fin de l'an dernier, puis les dédommager pour les 60h de cours non assurées depuis des mois. En tout ils réclament à l'Etat 16.500 euros. Dix euros par heure de cours non reçue par élève et un dédommagement de 500 euros par famille.

Objectif, faire réagir

Une somme symbolique pour l'un de ces parents, Sébastien Boishult, le papa d'une élève de seconde. Elle ne suffira pas à payer un prof particulier pour toutes les heures perdues. "Si on devait cumuler ce que coûterait un cours particulier pour chacun des élèves, on est très, très loin du compte pour un volume horaire aussi important. On ne cherche pas à gagner de l'argent".

"Mobiliser quelqu'un qui n'existe pas, ça relève de l'impossible"

Il va plus loin. "On est tout simplement en train d'essayer de dénoncer une situation qui s'avère endémique. Le vivier des remplaçants a été décimé. Les difficultés de recrutement d'enseignants sont chroniques. L'attractivité du métier elle-même est en berne. Tout le monde est mobilisé. Mais la réalité, c'est que mobiliser quelqu'un qui n'existe pas, ça relève de l'impossible".

Lui s'appuie d'ailleurs sur une autre situation problématique au sein du même établissement, l'absence d'un professeur de gestion depuis début janvier. Selon lui, deux classes de 1ère technologique en seraient ainsi à 70h de cours non assurés.

"Le droit à l'éducation est un droit constitutionnel"

C'est une avocate parisienne qui va maintenant regrouper toutes les plaintes des parents du lycée d'Amboise pour en faire ensuite une action collective. Maitre Joyce Pitcher assure que les parents sont tout à fait en droit de faire une telle demande à l'Etat. "Le droit à l'éducation est un droit constitutionnel. Donc l'État doit vraiment mettre en œuvre tous les moyens pour que tous les élèves puissent avoir accès à une éducation laïque et gratuite. Et on voit bien que c'est un problème qui se pose depuis plusieurs années. L'objectif de cette action, c'est de faire réagir, pas de tirer à boulets rouges sur l'État mais de trouver ensemble une solution pour que les élèves apprennent en classe et puissent bénéficier d'un enseignement sérieux".

La procédure ne devrait pas aboutir avant 18 mois. Près de 200 dossiers de ce genre ont déjà été transmis à son cabinet, 125 d'entre eux sont devant le tribunal administratif pour des demandes d'indemnisation.