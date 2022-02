Ce professeur d'histoire-géo dans la Drôme explique comment il va parler de la guerre en Ukraine à ses élèves

Dès ce lundi 28 février au matin, des élèves de Jacky Mabilon ont souhaité prendre quelques minutes pour parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. "Ils n'ont jamais connu la guerre en Europe", explique le professeur d'histoire-géographie au collège Sport-Nature de la Chapelle-en-Vercors, dans la Drôme. Entre angoisses et fantasmes, il compte avant tout redonner du contexte sur ce conflit armé.

"On déconstruit le mythe du bouton rouge" - Jacky Mabilon, professeur d'histoire-géographie

"Certains ont vu sur les réseaux sociaux que nous allions avoir une troisième guerre mondiale, d'autres ont entendu parler de missiles nucléaires", témoigne Jacky Mabilon. Le professeur peut s'appuyer sur des outils envoyés par le ministère de l'Éducation nationale et par la direction académique : des cartes de France info ou d'Arte qui retracent l'histoire du conflit entre Ukraine et Russie. "Les liens sont très anciens puisqu'ils remontent au Moyen-Âge. Et il y a toujours eu des tentatives de l'Ukraine pour être indépendante. C'est important de montrer qu'il y a une permanence entre indépendance et occupation", explique-t-il.

Divisions linguistiques, culturelles, intérêts économiques sur le charbon à la frontière russo-ukrainienne : tout est décrypté pour redonner un semblant de sens dans les attaques que nous vivons aujourd'hui. "Nous pouvons prendre jusqu'à une trentaine de minutes quand même pour en parler", assure le professeur drômois.

Jacky Mabilon compte se saisir du programme de ses 3èmes pour aborder le conflit puisqu'ils doivent étudier la guerre froide et la géopolitique. Pour les plus jeunes, il s'agit de rappeler le passé : "Sur la guerre froide notamment, on explique qu'il y a un équilibre entre les puissances nucléaires et que même au plus fort de la guerre froide, on n'a jamais utilisé quoi que ce soit".

Sans prédire l'avenir, le professeur d'histoire-géographie prend un temps auprès de ses élèves pour démystifier l'usage de la bombe nucléaire : "On déconstruit le mythe du bouton rouge et qu'une seule personne appuie sur le bouton et tout part. Dans toutes les puissances, cela ne fonctionne pas comme ça".

