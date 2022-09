Professeure agressée à Caen : "La visite du ministre de l'Education nationale est bienvenue" selon le SNES-FSU

Moins de 24 heures après l'agression d'une professeur de français au lycée Malherbe à Caen, les enseignants, comme les élèves, sont toujours sous le choc. C'est toute une profession qui est marqué par cette attaque au couteau. Ce mercredi matin, France Bleu Normandie recevait Bertrand Buffetti, secrétaire académique du SNES FSU en Normandie.

France Bleu : Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de la professeure agressée ?

Bertrand Buffetti : "Les nouvelles sont les mêmes que celles que l'on avait hier. C'est à dire que les séquelles ne semblent pas être trop importantes pour elle. Elle est, semble-t-il, tirée d'affaire. Cela a été la première inquiétude de toutes et tous : savoir l'état de santé de cette collègue à laquelle nous apportons évidemment tout le soutien ainsi qu'à l'ensemble des personnels et particulièrement les professeurs du lycée Malherbe."

Un tel acte, ça touche toute une profession ?

"Oui, évidemment. Un acte d'agression physique, c'est quelque chose qui est inimaginable, je pense, pour tous les professeurs de notre académie et même ailleurs. Parce que les actes d'agression physique sont des choses qui sont quand même rares, voire très rares, voire totalement inédite dans notre académie. Donc on est tous, notamment chez les enseignants, dans un état de stupeur, de choc, d'incompréhension. On a un petit peu besoin de se retrouver, de parler et d'essayer de comprendre un peu ce qui a bien pu se passer.

Un temps d'échange est organisé ce matin entre 8h et 9h30 avant la reprise des cours. C'était nécessaire ?

"C'est quelque chose que l'on a demandé immédiatement auprès des services académiques, c'est que les professeurs, les élèves puissent avoir un temps d'échange suffisamment long. Nous, on aurait souhaité plutôt au moins une demi journée, puisque c'est quand même quelque chose d'inédit. Une heure trente, j'espère que que ça suffira."

Le ministre de l'Education nationale, Pape Ndiaye, a dit qu'il viendrait au lycée Malherbe dans les prochains jours. C'est un geste fort ?

"Je pense que c'est effectivement bienvenu la venue de notre ministre au lycée Malherbe pour répondre à la situation qui est encore une fois inédite, choquante et violente. D'ailleurs, on sera là pour l'accueillir et j'espère pour discuter avec lui, nous aussi."

Faut-il en faire plus pour la sécurité à l'entrée des établissements scolaires ?

"En fait, les deux systèmes essentiels de sécurité qu'on peut voir dans les établissements, c'est d'une part la vidéo surveillance et d'autre part les portiques de sécurité, qui, je crois, n'existent pas dans notre académie. La vidéo surveillance, on est bien d'accord, ça n'aurait servi strictement à rien dans ce cas de figure puisque l'élève était un élève scolarisé dans le lycée. Quant aux portiques, je pense que l'on rajouterait encore de l'anxiété qui est déjà énorme pour nos élèves actuellement pour plein de raisons. Que ce soit le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, les enjeux scolaires qui sont énormes pour eux et qui les stressent. Donc on va pas non plus faire un système carcéral dans nos établissements."

A priori, ce lycéen et sans histoire, en tout cas sans antécédent judiciaire...

"On ne connait pas du tout les motivations de cet élève. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Était-ils sous l'emprise de stupéfiants ? Est-ce qu'il a des problèmes psychologiques ? On ne sait pas non plus. Donc voilà. Cette violence là, on cherche à l'expliquer. Mais en fait, on n'a pas la réponse."

Bertrand Buffetti, secrétaire académique SNES-FSU en Normandie Copier