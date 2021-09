Une trentaine de parents d'élèves et de professeurs du collège Les Oliviers, à l'est de Nîmes, se sont mobilisés ce lundi matin. Ils veulent pérenniser deux postes de Conseillers principaux d'éducation (CPE) pour encadrer les 600 enfants de l'établissement scolaire.

Professeurs et parents mobilisés pour garder deux CPE au collège Les Oliviers à Nîmes

Isabelle Callizot , professeure de français et Sandrine Gorge, mère d'un élève du collège Les Oliviers à Nîmes.

Ils étaient une trentaine de parents et professeurs devant les grilles du collège Les Oliviers, dans l'est de Nîmes, ce lundi matin. Ils se mobilisent pour avoir deux Conseillers principaux d'éducation (CPE) chaque année pour encadrer les 600 élèves de l'établissement scolaire.

Une trentaine de personnels et de parents d'élèves se mobilisent pour avoir deux CPE dans le collège Les Oliviers à Nîmes. © Radio France - Morgane Guiomard

Pour le moment, un titulaire est en place à 75 %. Il sera épaulé cette année par un autre CPE, arrivé à la rentrée, qui travaillera à 80 %. Mais ce dernier n'est pas assuré pour les années à venir. "On veut une vraie création de poste pérenne et non pas du bricolage" demande Isabelle Callizot , professeure de français au collège Les Oliviers. Elle est lassée de "devoir demander pour la cinquième année consécutive la même chose."

Des parents solidaires

Des parents soutiennent aussi le mouvement. Comme Sandrine Gorge, maman d'un élève de 5ème au collège Les Oliviers : "Un CPE, c'est un pivot pour un établissement. " Elle souhaite que la personne embauchée le soit pour plusieurs années : "Avoir des adultes identifiés par les élèves c'est important. Des enfants qui n'ont pas toujours une oreille attentive à la maison peuvent parfois se tourner vers eux."