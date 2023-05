Professeurs non remplacés : "99% des classes fonctionnent normalement" assure le directeur académique en Isère

Combien de cours n'ont pas été assurés depuis la rentrée ? Trop en tout cas selon de nombreux parents d'élèves isérois, qui ont sollicité la rédaction de France Bleu Isère. "99% des classes fonctionnent normalement", assure ce lundi 15 mai Patrice Gros, directeur académique en Isère.

Selon le principal syndicat enseignant SNUipp-FSU, 8 000 postes de professeur sont à pourvoir en septembre prochain et mille d'entre eux seront vacants. En cause : les concours des professeurs qui n'ont pas fait le plein et des candidats pas assez nombreux à accéder aux oraux.

"En Isère, nous avons un nombre de postes suffisants et le concours de professeur des écoles dans l'académie de Grenoble a vu son nombre de candidats augmenter", assure encore Patrice Gros.