Professeurs non remplacés : dans un lycée d'Albertville, 287 heures de français non dispensées

C'est la pause de 15h au lycée Jean Moulin d'Albertville, et pourtant certains continuent à penser au travail. Oscar est un peu inquiet pour les prochaines semaines. "Sur les 120 heures de français que j'aurais dû avoir cette année, je n'en ai eu que 60. Forcément on est un peu inquiets pour le bac de français, on ne se sent pas prêts."

Absent depuis le début de l'année, son professeur de français n'a été que remplacé qu'à certaines périodes, et par plusieurs enseignants différents. Trois classes de 1ère sont dans cette situation dans cet établissement, ce qui représentait 287 heures non dispensées aux vacances de printemps, selon le comptage de la FCPE, association de parents d'élèves.

"Ils n'ont pas du tout été préparés à la dissertation, donc il y a d'office un sujet qu'ils ne pourront pas choisir", dénonce Pascal Binet, président de la section locale de la FCPE pour le lycée Jean Moulin. "Ils sont dans une situation totale d'inéquité, et pourtant ils vont être comparé à des élèves qui ont reçu un enseignement de français normal."

Un collectif pour dénoncer les non remplacements

Une situation qui se répète beaucoup trop souvent à l'échelle de la France selon le collectif #OnVeutDesProfs . Pour la deuxième année consécutive, il lance une action en justice contre l'Etat pour dénoncer le non remplacement des professeurs absents. Ces parents d'élèves d'écoles, de collèges ou de lycées ont réclamé collectivement une indemnisation à l'Etat en guise de compensation : 10 euros par heure de cours non remplacée pour le collège et lycée, et 50 euros par jour pour le primaire.

Au total, 1.500 dossiers ont été déposés l'an dernier. 127 ont abouti à des requêtes devant 17 tribunaux administratifs. "L'objectif n'est pas financier. C'est de faire réagir l'Etat, pour qu'il trouve des solutions pérennes à cette difficulté", car "les parents sont complètement désespérés", a expliqué l'avocate du collectif à nos confrères de l'AFP.