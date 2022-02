Professeurs non remplacés : la FCPE des Landes envisage un recours en justice, "la seule issue qui reste"

La FCPE, principale fédération de parents d’élèves, met à disposition de ceux qui le souhaitent un kit juridique. Elle conseille désormais aux parents de porter plainte contre l’État pour "rupture d’égalité" si leur enfant accumule trop de retard à cause d’un professeur absent pendant longtemps. Dans les Landes, il y a au moins 102 heures d’enseignement perdues depuis le début de l’année, d’après la liste non exhaustive du site "Ouyapascours" où les parents peuvent déclarer les absences des professeurs de leurs enfants. Selon la FCPE, au moins trois professeurs d’anglais ne sont pas remplacés dans le département. La fédération landaise a déjà dû intervenir "dans une quinzaine d’établissements" depuis la rentrée de septembre pour demander le remplacement d’un enseignant, indique sa présidente, Marie Lahitette. "On intervient régulièrement auprès du rectorat pour, au bout de 15 jours d'absence, faire remonter le fait que tel ou tel enseignant n'est pas remplacé", précise Marie Lahitette.

Dernier recours

La Fédération de parents d’élèves note une "rupture d’égalité" entre les élèves. Depuis la rentrée, certains accumulent du retard qui ne pourra pas être rattrapé l’année suivante. Et tous ne peuvent pas profiter de cours privés particuliers. "Il faut que l'État remplisse son rôle, souligne Marie Lahitette, et malheureusement, il le remplit de moins en moins". Elle défend "un droit à l'éducation qui est un droit de l’֤֤État inaliénable". Après avoir épuisé tous les recours possibles, la FCPE des Landes recommande donc d'en faire un devant le tribunal administratif demandant à ce que l'État nomme quelqu'un. "C'est vraiment la solution de la dernière chance, c'est une première. Jusque là dans les Landes, on était particulièrement épargnés", note Marie Lahitette.

Deux professeurs absents au collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan

La situation au collège Victor Duruy de Mont-de-Marsan concentre l’attention de la Fédération départementale. Il y manque un prof d'anglais et un prof d'arts plastiques. "On est particulièrement inquiets, déclare la présidente de la FCPE des Landes, car c'est quelque chose de nouveau, un départ en retraite qui n'est pas remplacé, c’est embêtant quand même !" L’antenne landaise de la FCPE va d’ailleurs rester très vigilante sur ce dossier, elle qui a déjà eu d’autres cas à traiter, avec succès, à Pouillon ou à Saint-Vincent de Tyrosse. "C'est très régulier, s’inquiète Marie Lahitette, le remplacement n'est pas toujours immédiat et c'est de plus en plus sur des départs qui étaient prévisibles. Et c'est nouveau de voir que ces remplacements-là ne sont pas faits."

Marie Lahitette, présidente de la FCPE des Landes, conseille aux parents de porter plainte contre l'État pour respecter l'égalité entre les élèves. © Radio France - Camille Laurent

Faire bouger l’État

"Il n'y a plus de solution, affirme la présidente de la FCPE landaise, donc il faut aller plus haut et plus haut, c'est l'État. Pour que l'État bouge, il faut aller au tribunal administratif." La procédure étant individuelle, c’est aux parents d’entreprendre la démarche. "S’ils décident d’aller jusque là, on sera là pour les accompagner", assure Marie Lahitette.