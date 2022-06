Profs non remplacés : "Des situations pas du tout extraordinaires" regrette la co-secrétaire du SNES 42

Des parents d'élèves du collège Pierre de Ronsard à Mornant dans les Monts du Lyonnais n'en peuvent plus de voir les profs de leurs enfants absents et pas remplacés. Ils se mobilisent ce vendredi matin. Pour Emmanuelle Richard, co-secrétaire du SNES 42, ce n'est pas une situation exceptionnelle.

La pénurie de remplaçants dans l'Éducation nationale met en colère des parents d'élèves du collège Pierre de Ronsard de Mornant dans les Monts du Lyonnais. Ils se mobilisent ce vendredi matin. Les cours d'italiens n'ont par exemple pas été assurés la moitié de l'année. "Cette année, on a pu observer un petit peu dans toutes les disciplines des problèmes de non-remplacement, indique Emmanuelle Richard, enseignante et co-secrétaire du SNES-FSU dans la Loire, mais disons que c'est plus prégnant dans certaines matières, comme les langues."

Alors pourquoi est-ce si compliqué de trouver des profs remplaçants ? "Parce que c'est difficile de trouver des profs tout court. Les profs remplaçants, ce sont des enseignants qui ont eu le concours et qui sont affectés sur des zones de remplacements. Seulement, on manque tellement d'enseignants qu'en fait les titulaires sur zone de remplacement, ils sont déjà tous affectés. Il y en a même qui sont affectés à l'année. Quand il manque un professeur ponctuellement, c'est difficile d'aller trouver quelqu'un. Il faut avoir recours à des contractuels. Et ce n'est pas toujours facile de trouver non plus des contractuels."

Pour la syndicaliste, il faudrait ouvrir les listes complémentaires pour les professeurs qui seraient admissibles au concours et qui n'auraient pas été admis à l'oral. "Ce sont des gens à bac +5 qui sont en passe de devenir professeurs. Donc plutôt prendre dans ce vivier-là."