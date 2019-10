Projet d'extension du campus de la Nive à Bayonne

L'ouverture d'une licence d'Histoire et de Langues Étrangères Appliquées a dû être reportée faute de place. Le réaménagement du Campus de la Nive est en cours et une extension est en projet à l'horizon 2021-2022.

Bayonne, France

Les effectifs de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) sont en augmentation. Le président table sur 13 500 étudiants, soit 500 de plus que l'an dernier, dont un tiers à Bayonne et Anglet.

Le Campus de la Nive saturé

Après la création d'une licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) et une autre de licence informatique l'an dernier sur le campus d'Anglet, deux nouvelles filières étaient en projet à Bayonne : Histoire et LEA (langues étrangères appliquées). Mais leur ouverture a été reportée faute de place. "Les capacités d'accueil sur le campus de la Nive sont saturées" confirme Mohamed Amara, président de l'UPPA.

Sur le campus de la Nive, il y a des projets d'extension — Mohamed Amara

"Les réaménagements sont en cours, pour le nouveau bâtiment, c'est une histoire de 2 ou 3 ans" - Mohamed Amara

Les travaux de réaménagement des bâtiments existants du campus de la Nive à Bayonne a déjà commencé. Ils devraient être terminés au printemps prochain pour être opérationnel à la rentrée prochaine. De plus, un nouveau bâtiment est en projet. "Cela prendra un peu plus de temps parce qu'il y a une question de foncier et de financements à mobiliser" explique le président de l'UPPA. "C'est une histoire de deux ou trois ans" estime Mohamed Amara.

Campus de Montory

L'UPPA travaille également en collaboration avec l'agglo Pays Basque, la région et le rectorat sur l'extension du campus de Montory à Anglet. "J'espère que sur Montory, ça sera fait d'ici deux ans" déclare Mohamed Amara. Anglet accueillera aussi une école d'ingénieurs.