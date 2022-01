Projet d'une antenne à Orléans de la fac de médecine de Zagreb : le président Eric Blond "surpris et agacé"

"On ne peut travailler sur un dossier aussi complexe qu'en concertation" estime Eric Blond, le président de l'Université d'Orléans

A peine annoncé, le projet de créer à Orléans une antenne de la fac de médecine de Zagreb suscite la polémique. Ce projet, c'est la ville d'Orléans qui le porte pour lutter contre la pénurie de médecins. Dès septembre, 50 places seront réservées à des étudiants à Orléans pour se former en médecine via un cursus délivré par l'université croate.

"Un objet universitaire non identifié"

La formation serait dispensée en anglais, beaucoup en distanciel et un peu en présentiel. Avec des frais d'inscription très élevés, la ville d'Orléans parlait jeudi de 5 000 à 10 000 € par an - le site de l'université de Zagreb évoque 12 000 € par an :

Les frais de scolarité pour la fac de médecine de Zagreb s'élèvent à 12 000 euros par an

"C'est un objet universitaire non identifié" dénoncent dans un communiqué les présidents d'université en France : "l'absence de concertation préalable avec les ministères de l'enseignement supérieur et de la santé condamnent par avance le dispositif", qui s'apparente selon eux à du "far west universitaire", sans régler le problème réel de la pénurie de médecins à Orléans.

L'Université d'Orléans n'accordera aucun moyen à un tel projet

Eric Blond, le président de l'université d'Orléans (qui a donc cosigné ce communiqué) se dit "surpris et agacé" par l'annonce de la ville d'Orléans. "Autant le problème de la santé est réel, autant la réponse apportée me paraît surprenante, souligne-t-il. Cela veut dire que demain, n'importe quelle ville va pouvoir faire venir des établissements de partout dans le monde, sans en référer au ministère, et sans aucune garantie de pérennité sur le long terme ? C'est pour le moins délicat !"

L'Université d'Orléans accueille actuellement 250 étudiants en 1ère année de LAS (licence option accès santé) © Radio France - François Guéroult

Eric Blond rappelle que l'université d'Orléans et l'université de Tours travaillent déjà, en étroite concertation, pour apporter des solutions en la matière : ouverture d'une première année de LAS (Licence option accès santé) à Orléans (ils sont 250 étudiants cette année) qui prépare, entre autres, à l'entrée à la faculté de médecine de Tours ; passage à 300 places en 2ème année de médecine à Tours (contre 235 il y a 5 ans) : "On met tout en œuvre pour augmenter ce chiffre à 340, mais cela nécessiterait au minimum 10 postes d’enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires en plus, ce n'est pas si facile", précise-t-il. Dans ces conditions, l'université d'Orléans n'accordera aucun moyen, ni financier ni matériel, à ce projet d'antenne de la fac de Zagreb.

L'opposition très critique, le Département prêt à aider

Le dossier ne fait pas non plus l'unanimité dans les rangs politiques, alors même que le maire d'Orléans Serge Grouard fait partie des 30 élus de toute sensibilité politique qui ont écrit au Premier Ministre la semaine dernière pour que le gouvernement traite en urgence le problème de la désertification médicale dans notre région... "On avait enfin une démarche unanime, c'était historique, et c'est parasité par ce dossier de Zagreb qui arrive comme un cheveu sur la soupe", regrette Baptiste Chapuis.

Le conseiller municipal et départemental PS d'Orléans dénonce au passage "une vision purement libérale, on propose à une fac privée, étrangère, de venir en France, avec pour les étudiants des droits d'inscription faramineux." La ville promet bien de prendre en charge une partie de ces frais, mais pour Baptiste Chapuis, ce n'est pas sérieux à long terme : "Imaginez qu'on subventionne à 5 000 € par étudiant, cela fera 250 000 € par promotion chaque année, sans aucune garantie qu'ils exerceront ensuite à Orléans ? Je ne suis vraiment pas sûr que ce soit un bon projet pour notre territoire."

Même scepticisme chez la députée LREM et conseillère municipale d'Orléans Stéphanie Rist, qui craint "un effet d'annonce", dans un dossier "juridiquement compliqué." En revanche, Marc Gaudet, le président UDI du Département du Loiret, pourtant signataire lui aussi du courrier au Premier Ministre, se dit prêt à soutenir l'initiative de la ville d'Orléans : "Le problème du désert médical est tel qu'il faut tout tenter", estime-t-il. "J'espère seulement qu'il n'y aura pas de blocages administratifs, ces blocages bien français qu'on subit trop." Au vu de la réaction des présidents d'université, cela ne semble pas gagné...