Carte scolaire 2023 dans les Deux-Sèvres : 31 fermetures de classes et 9 ouvertures envisagées

31 fermetures de classes, 9 ouvertures. C'est ce que prévoit le projet de carte scolaire dans les Deux-Sèvres pour la rentrée 2023. Le comité social d'administration départemental, première phase de la carte scolaire, s'est tenu ce jeudi 2 mars entre l'administration et les syndicats. Ces derniers ont voté contre. Une carte scolaire établie dans un contexte de nouvelle baisse des effectifs. 776 élèves de moins dans le département à la prochaine rentrée.

"Au regard de la diminution d'effectifs on aurait pu avoir plus de pertes de classes. Certes on a 31 fermetures mais on arrive à faire 9 ouvertures, à maintenir nos brigades de remplacement et à créer des postes de conseillers pédagogiques de circonscription", indique Véronique Guggiari, directrice académique des services de l’éducation nationale dans le département. La DASEN 79 qui souligne aussi malgré le contexte l'amélioration du taux d'encadrement. 21,7 élèves par classe à la rentrée 2023 contre 23,6 en 2018.

"C'est une catastrophe", réagit Julie Couprie, co-secrétaire départementale du Snuipp-FSU dans les Deux-Sèvres face à ces 31 fermetures envisagées. "On remarque bien une baisse des effectifs dans notre départements mais on remarque aussi une vraie difficulté à accueillir le mieux possible dans un soucis d'équité les enfants de notre département. On est un département très rural, on a des écoles isolées. Ce sont des écoles qui vont voir des fermetures et ça va vraiment être dommageable".

31 fermetures de classes

École maternelle d'Azay-le-Brulé

École maternelle René Héry à Bressuire

École maternelle Saint-Porchaire à Bressuire

École maternelle de Brioux-sur-Boutonne

École maternelle de La Crèche

École maternelle Jean Jaurès à Niort

École maternelle de Villiers-en-Plaine

École élémentaire Ernest Pérochon à Cerizay

École élémentaire de Chizé

École élémentaire de Lezay

École élémentaire de Mauléon

École élémentaire Edmond Proust à Niort

École élémentaire Louis Pasteur à Niort

École élémentaire Paul Bert à Niort

École élémentaire Edmond Proust à Saint-Maixent-l'École

École primaire Le Chat Perché à Argentonnay

École primaire Nueil-les-Aubiers Sud

École primaire de Bessines

École primaire de Fressines

École primaire George Sand à Niort

École primaire de Thénezay

RPI Bougon-Pamproux-Salles-Soudan

RPI Cours - Xaintray, trois fermetures

RPI Glénay - Boussais

RPI La Mothe-Saint-Héray

RPI Les Fosses - Secondigné

RPI Plaine-et-Vallées - Saint-Jouin-de-Marnes

RPI Val-en-Vignes Bouillé-Saint-Paul - Massais

RPI Secondigny

9 ouvertures de classes

École élémentaire La Marelle à Bressuire

École maternelle Les Brizeaux à Niort

École élémentaire Pierre de Coubertin à Niort

École primaire Ernest Pérochon à Niort

École primaire La Mara à Parthenay

École primaire Gutenberg à Parthenay

RPI Champdeniers

RPI Surin, deux ouvertures

Cette carte doit être validée le lundi 13 mars en CDEN, le conseil départemental de l'éducation nationale qui réunit en plus de l'administration et des syndicats, les fédérations de parents d'élèves et les élus. Il pourra ensuite encore y avoir des ajustements, en juin, en fonction des inscriptions dans les écoles.