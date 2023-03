Projet de carte scolaire dans les Landes : 12 fermetures de classes pour 5,5 ouvertures envisagées

Les parents d'élèves du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Saint Justin - Le Frêche sont rassurés : il n'y aura pas de fermeture de classe à la rentrée de septembre. Concernant l'école de Poyartin, qui pourrait aussi perdre une classe, la situation sera réexaminée le vendredi 10 mars, lors de la réunion d'un nouveau comité social d’administration départemental (CSAD). Il n'y aura pas créations de postes dans les Landes. Les ouvertures de classe seront compensées par les fermetures, a indiqué le DASEN.

ⓘ Publicité

Le projet de carte scolaire pour la rentrée de septembre dans les Landes a été dévoilé ce matin par le DASEN, le directeur académique des services de l'éducation nationale, l'inspection d'académie de Mont-de-Marsan. Il prévoit 12 fermetures de classe pour 5 ouvertures et demie, selon le syndicat Snudi FO. L'ensemble des syndicats a voté contre le projet. Il sera représenté le vendredi 10 mars, sans vote des syndicats cette fois, avant d'être présenté l'après-midi au cours d'un comité départemental de l'éducation nationale (CDEN) présidé par la préfète des Landes et auquel les élus locaux et les représentants des parents d'élèves sont également conviés.

Cinq postes d'enseignants restent en réserve. Ils seront attribués en juin en fonction de l'évolution des effectifs d'élèves.

5,5 ouvertures de classes

École maternelle de Parentis

RPI de Narosse - Candresse : 1 classe fermée à Narosse

Candresse : 1 classe fermée à Narosse École primaire de Rivière-Saas-et-Gourby

École élémentaire de Geaune

Un poste d'enseignant dédié à l'accueil des enfants de moins de trois ans créé à Saugnacq-et-Muret ou dans une école des alentours

ou dans une école des alentours Un demi-poste à l'école maternelle d' Aire-sur-l'Adour

Un poste d'enseignant spécialisé en trouble autistique dans une école primaire de l'agglomération de Dax

12 fermetures de classes