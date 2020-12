Projet de loi contre le séparatisme : des parents manifestent pour défendre l'école à la maison

La colère ne retombe pas chez les partisans de l’école à la maison. Des parents et des représentants de l’enseignement à distance manifestent partout en France à partir de ce vendredi et tout ce week-end pour demander le maintien de l’instruction en famille. Le 2 octobre dernier, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de rendre obligatoire la présence à l’école dès 3 ans et d'interdire l'IEF dès la rentrée 2021. C'est l'une des mesures phares du projet de loi contre l'islam radical et "les séparatismes".

L'instruction en famille très contrôlée

Une décision qui a créé un tollé chez les professionnels, mais aussi chez de nombreux parents qui ont fait ce choix, comme Elodie Funès. Elle est maman de deux garçons de 14 mois et 9 ans à Mérindol. Il n'est pas question pour elle de scolariser son fils, "qui n'a jamais mis les pieds dans une école. C'est un choix pédagogique, je voulais pouvoir m'adapter à son rythme d'apprentissage, à son rythme biologique, et ça, le système scolaire classique ne le permet pas forcément selon moi".

Elodie Funès est aussi représentante en Vaucluse de l’association UNIE qui appelle à manifester du 4 au 6 décembre partout en France. Elle redoute les dérives que pourrait avoir l'interdiction de l'instruction en famille. "Aujourd'hui, nous sommes très contrôlés. Nous avons une visite de la mairie un an sur deux et un contrôle de l'inspection académique annuel. L'inspecteur vérifie le niveau de l'enfant et son évolution. Si le projet de loi passe et que l'instruction en famille est supprimée, j'ai peur que les parents cachent leurs enfants et ne les déclarent pas."

Le fils de 9 ans d'Elodie Funès n'a jamais été à l'école - © Elodie Funès

Des centaines d'emplois de l'enseignement à distance menacés

Le projet de loi contre le séparatisme prévoit l‘interdiction de la scolarisation à domicile des enfants de plus de 3 ans, sauf pour des raisons médicales. S'il était adopté, cela aurait des conséquences importantes sur les établissements d'enseignements à distance. A l'image des cours Pi qui accompagnent 3400 élèves à domicile.

Ils demandent, comme sept des plus gros acteurs privés de l'enseignement à distance, le retrait pur et simple de ce projet de loi. "Il est anticonstitutionnel et liberticide car il supprime les diversités et la liberté pédagogique", argumente Cyril Métreau, chargé de communication des cours Pi. Il s'insurge contre le lien qui est fait entre radicalisation et instruction en famille.

"Nos 3.400 élèves sont accompagnés dans leur scolarité en famille par des professeurs diplômés. Nous sommes contrôlés. En 27 ans d'existence, nous n'avons jamais eu aucun problème", explique Cyril Métreau. Il ajoute que si le projet de loi passe, ce sont "des centaines d'emplois qui sont menacés."

Le projet de loi sur le séparatisme en conseil des ministre le 9 décembre

Le projet de loi sur le séparatisme sera présenté mercredi prochain en Conseil des ministres. Si jamais on leur impose un retour à l’école, certaines familles envisagent comme Elodie Funès, de quitter la France.

Toutes les manifestations en France pour défendre l'instruction en famille du 4 au 6 décembre sont recensées sur ce site internet qui regroupe plusieurs collectifs. Un rassemblement est prévu à Nîmes devant le tribunal administratif à 14h ce vendredi après-midi. Samedi, c'est à Marseille à 14h place de l'hôtel de ville.