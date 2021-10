Projet de lycée de La Bressola : la Région réaffirme son soutien

Le lieu était tout trouvé, le compromis de vente était signé, et pourtant, le projet de lycée en langue catalane La Bressola ne se fera pas à l'ancien couvent Sainte-Claire, dans le quartier du Bas-Vernet, à Perpignan. Parce que le 30 septembre dernier, la mairie de Perpignan exerce son droit de préemption. Depuis, c'est l'incompréhension et l'indignation qui règne à La Bressola et dans l'opposition.

Une zone inondable

La direction de la Bressola ne comprend toujours pas les motivations de la mairie, quel projet a-t-elle pour ce bâtiment ? Il y eut l'idée, évoquée, d'accueillir des associations du Bas-Vernet, en manque de locaux. Mais le maire, Louis Aliot, assure, avec un rapport d'étude d'urbanisme à l'appui, que la zone est inondable, et ne peut pas recevoir du public.

"C'est vraiment de la fumée" - Annabelle Brunet, conseillère départementale du Vernet

Pour Annabelle Brunet, conseillère départementale du Vernet, ces arguments ne tiennent pas : "C'est vraiment de la fumée, parce que, si d'aventure, il y avait eu un véritable projet à mettre en œuvre, il y avait un an pour le mettre en œuvre", insiste Annabelle. Qui tient aussi à rappeler que pour que la préemption soit justifiée, le projet doit être "préexistant à cette préemption".

"Nous serons à leur côté" - Agnès Langevine, vice-présidente de la Région

De son côté, la Région, qui a la compétence des lycées, assure son soutien à la Bressola. Elle l'accompagnera dans ses démarches si elle doit retrouver un autre bâtiment et la soutiendra financièrement. "Nous attendons vraiment de voir si une issue positive se dégage, si la mairie revient sur sa décision, mais en tout cas, nous serons à leurs côtés pour pouvoir assurer cette rentrée en 2022", assure Agnès Langevine, vice-présidente chargée du Climat.

Tous attendent le jugement à l'issue de l'audience devant le tribunal administratif qui aura lieu en novembre prochain.