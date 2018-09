Rilly-sur-Vienne, France

L'école de Rilly-sur-Vienne s'agrandit en ce jour de rentrée. De deux l'année dernière, elle passe à trois classes pour la rentrée 2018. Le double niveau CE1-CE2 a été dédoublé, ce qui a permis l'ouverture d'une classe supplémentaire, composée de 11 élèves de CE1.

La politique du dédoublement des classes de CP et de CE1, menée par le gouvernement dès la rentrée 2017, permet d'alléger les effectifs et d'améliorer les conditions de travail pour les élèves et les enseignants. Très répandue dans les zones urbaines et sensibles, la mesure se développe aussi dans les campagnes : "On se sent considérés, confie Nathalie Girard, la directrice de l'école de Rilly-sur-Vienne. Enfin, dans les milieux ruraux, on prend en compte les difficultés d'apprentissage des élèves."

Les élèves suivis de près par les enseignants

Avec cette nouvelle classe de CE1, les conditions d'enseignement vont changer, selon la directrice : "L'enseignante va pouvoir considérer les élèves les uns après les autres selon leurs difficultés."

Pour Karen Bonneau, la nouvelle professeure des écoles recrutée sur ce poste, cette classe dédoublée est une opportunité de passer du temps avec les élèves pour les faire progresser au maximum : "Je vais pouvoir vraiment travailler avec un ou deux élèves, on va mieux se connaître, on va pouvoir discuter. C'est beaucoup mieux qu'une classe double."

Reste que l'avenir de cette classe de CE1 n'est pas encore certain. Testée pendant trois, cette mesure de dédoublement, également mise en place dans quatre autres écoles en zones rurales d'Indre-et-Loire, ne sera pas automatiquement prolongée.