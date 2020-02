Protestation contre les E3C à Paris : deux avocates dénoncent les gardes à vue de leurs clients lycéens

Île-de-France, France

Entre le 28 janvier et le 7 février à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, plusieurs blocus d'établissements ont eu lieu pour contester la réforme du baccalauréat et la mise en place des épreuves communes de contrôle continu. Quatre lycéens notamment avaient été placés en garde à vue plus de 24 heures pour des feux de poubelles. Trois d'entre eux ont fait l'objet d'une mesure de réparation pénale.

"A Gagny, Pantin, Créteil, dans les 20e, 12e arrondissement de la capitale, des mineurs de 15 à 17 ans sont massivement placés en garde à vue", écrivent les maîtres Camille Vannier et Lucie Simon dans un communiqué diffusé sur Twitter.

Les avocates de certains de ces lycéens s'alarment "de la disproportion de ces mesures" et rappellent "que le placement en garde à vue doit être exceptionnel", surtout concernant les mineurs.

Pour elles, la garde à vue ne doit "en aucun cas être pris à des fins de punition ou d'intimidation".