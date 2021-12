Protocole Covid dans les écoles : "il y a un fossé entre la théorie et la pratique", déplore la FCPE31

Le protocole sanitaire est rehaussé au niveau 3 dans les écoles, le port du masque en extérieur sera obligatoire à compter de ce jeudi 9 décembre. Et Le gouvernement envisage d'ouvrir la vaccination contre le Covid-19 "à tous les enfants" de 5 à 11 ans, "sur la base du volontariat, si possible d'ici la fin de l'année". Ce sont les principales annonces lundi soir de Jean Castex et Olivier Véran. Olivier Titaud, vice-président de la Fédération des parents d'élèves (FCPE) en Haute-Garonne était notre invité ce mardi.

Le masque redevient obligatoire à l'extérieur dans les écoles pour tout le monde à partir de jeudi. Il va falloir imiter au maximum le brassage des élèves. Qu'en pensez-vous?

D'abord, on se demande pourquoi il y a eu un assouplissement il y a quelques semaines, alors qu'on voyait très bien que la pandémie allait encore croitre. Et au niveau du brassage, ça nous fait bien bien rigoler parce qu'on a beaucoup d'enseignants qui sont absents. On n'arrive pas à les remplacer. Et quand ils sont absents, on brasse les élèves dans les classes. Donc, on se demande en fait encore une fois comment va être appliqué ce niveau de protocole alors qu'on n'a pas les moyens.

On n'est pas capable actuellement en Haute-Garonne de remplacer les enseignants qui doivent s'absenter parce que leurs enfants sont sans aucun contact ou testés positifs?

Ou simplement parce qu'ils sont parce qu'ils sont malades eux-mêmes. Effectivement, il manque du personnel à trouver partout. On parle des enseignants, mais il manque aussi des conseillers principaux d'éducation, du personnel médico-social. Et ça fait des mois, des années qu'on dit que l'école souffre de ce manque de personnel et finalement, rien n'est fait.

Le masque qui devient obligatoire à l'extérieur. Est-ce que ça va être compliqué à gérer pour les enfants?

Le masque, c'est toujours compliqué à gérer. Maintenant, c'est une mesure barrière. Nous, on appelle à ce qu'il soit respecté. Mais c'est encore une dépense pour les familles. On demande aussi à ce que les enfants puissent avoir des masques inclusifs, faire des masques, qu'on puisse voir les lèvres. C'est important pour les enfants, et notamment aussi pour les enfants sourds. Et tout ça, ça n'est pas fait encore.

Prenions-nous jusque là des risques démesurés dans les écoles, fallait-il des mesures?

On voit bien que la pandémie reprend, on s'attendait à ce que des mesures soient prises. Ensuite, est-ce que ce sont les bonnes? Nous ne sommes pas médecin. Mais ce qu'on voit, c'est que le manque de personnel fait que l'application de ces protocoles théoriques, ça traine en pratique. Il y a encore une différence entre ce qui va être appliqué et ce qui est demandé par le gouvernement.

Les protocoles sont applicables uniquement si il y a assez de personnel, pour désinfecter par exemple, ou pour remplacer les enseignants absent. Ce n'est pas le cas.

Le gouvernement envisage d'ouvrir la vaccination à tous les 5-11 ans d'ici la fin de l'année. Vous y êtes favorable à la FCPE?

Si vous vous parlez du vaccin contre les inégalités sociales, la violence et le racisme, ça s'appelle l'école et l'école doit rester ouverte. Si vous me parlez du vaccin contre le Covid, là encore, on n'est pas médecin. Ça m'étonnerait qu'on en vienne à une vaccination obligatoire, ce ne sera pas validé légalement. On espère en tout cas que les parents pourront choisir de vacciner ou pas leurs enfants.

Concernant les collèges et les lycées, le protocole sanitaire n'est pas n'est pas renforcé. Le regrettez-vous ?

Les collégiens des lycéens sont vaccinés, pour la plupart. Donc, peut-être que les autorités de santé ont pensé qu'elles n'avaient pas besoin de renforcer ce protocole. Par contre, il y a quand même encore des problèmes au niveau de l'aération dans certains établissements qui est difficile à mettre en place. On manque de personnel pour désinfecter. En théorie, le protocole est applicable si il y avait assez de personnel pour qu'il soit appliqué, mais ce n'est pas le cas.