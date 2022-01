Protocole covid dans les écoles : les règles changent "et on apprend ça la veille pour le lendemain"

"C'est du mépris, _on est en colère_, c'est honteux ! On attend systématiquement la veille au soir pour changer les règles du jeu", regrette Florimond Guimard, enseignant a Crest et co-secrétaire du SNUipp-FSU de la Drôme. "Une nouvelle fois, c'est par la presse qu'on l'apprend, sans aucune communication officielle du ministère. Donc, si on ne se tient pas un peu au courant, demain on arrive à l'école sans savoir que ça a changé."

Jean-Michel Blanquer, le Ministre de l'Education nationale, a dévoilé dans les pages du Parisien, ce dimanche 2 janvier, de nouvelles consignes pour la rentrée scolaire qui doit se tenir ce lundi alors que la 5e vague de covid bat tous les records en France. Lorsqu'un enfant est déclaré positif, tous les élèves de sa classe doivent réaliser un test PCR ou antigénique. Ils ne peuvent revenir à l'école que sur présentation d'un résultat négatif, cela ne change pas. Mais dorénavant, il faudra présenter obligatoirement deux autres tests négatifs, à J+2 et J+4, pour continuer à aller à l'école. Il s'agira d'autotests fournis en pharmacie, selon le Ministre. Il faudra également que les élèves fournissent une attestation de leur parents stipulant que les tests réalisés ont bien été faits et qu'ils sont négatifs.

De nouvelles règles qui manquent de clarté

"Les règles ne sont pas claires : moi je comprends qu'avec ces trois tests à fournir obligatoirement, les classes ne fermeront plus au bout de trois cas détectés, mais je ne suis pas sûr", pointe Florimond Guimard. "On nous promet le protocole modifié pour demain, mieux vaut tard que jamais..."

Le SNUipp-FSU demande un retour au protocole renforcé : fermeture de la classe après un cas de covid détecté. Le syndicat prévoit d'ores et déjà de se mobiliser dans les prochaines semaines.