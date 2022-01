Protocole sanitaire à l'école : des professeurs retraités appelés en renfort dans les établissements mayennais

Il n'y a pas que les élèves qui manquent à l'appel dans les établissements scolaires mayennais. Les professeurs n'échappent pas aux contaminations liées au covid-19. Résultat, il manque des professeurs pour donner cours. Et ce n'est pas toujours possible de les remplacer, "Il manque actuellement une centaine de professeurs remplaçants en Mayenne", explique Isabelle Sablé-Leroux, secrétaire départementale du syndicat SNUIPP-FSU.

"Ce sont des gens qui ne peuvent pas faire le travail de remplaçant ! "

Alors, le rectorat, avec l'accord du ministère de l'Education nationale, fait appel à des contractuels, et parfois, ce sont même des professeurs à la retraite qui reviennent en cours. "Certains enseignants ont été appelés alors qu'ils étaient à la retraite depuis plus de 15 ans, s'étonne la représentante syndicale. Non seulement ça pose un problème pour leur santé, puisque ce sont des personnes âgées, mais aussi, ce sont des gens qui ne peuvent pas faire le travail de remplaçant, ils font une semaine dans une école, puis une semaine dans une autre, et on ne sait pas où dans le département. C'est en fait un travail de titulaire remplaçant qu'on leur demande."

On voit bien que tout ça n'a pas été très bien pensé en amont"

De plus, Isabelle Sablé-Leroux s'étonne du manque de flexibilité dont fait part le rectorat face à ces retraités. "D'autres retraités nous ont appelés en disant qu'ils auraient bien voulu faire un acte citoyen et aider, aller dans l'école qu'ils connaissent, avec les collègues qu'ils connaissent, sur un temps déterminé. Et ça ce n'est pas possible, c'est cadré, c'est toute la période jusqu'aux vacances de février, en temps plein." De plus, ces anciens professeurs seront payés la moitié du salaire, parce que, s'ils sont payés entièrement, alors ils pourraient perdre une partie de leur retraite. "On voit bien que tout ça n'a pas été très bien pensé en amont, et que ça pose plus de problèmes que ça n'en résout."