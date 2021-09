Protocole sanitaire à l'école : "On est confiant" avant la rentrée, estime un directeur d'école isérois

Plus de 23.000 enseignants isérois reprennent le chemin de l'école ce mercredi 1er septembre, avant celle des enfants demain. Au programme aujourd'hui : aération des classes, protocole sanitaire et préparation de la vaccination à l'école. Notre invité ce mercredi est directeur d'école en Isère.

Pour la deuxième année de suite, la rentrée se fait encore sous le signe du Covid ce jeudi 2 septembre. Le protocole sanitaire a été fixé au niveau 2 sur 4 par le gouvernement : cours en présentiel, à tous les niveaux, mais masque obligatoire en intérieur du CP à la Terminale, et puis avec des équipes de soignants qui vont vacciner directement dans les établissements scolaires. En Isère, moins de six élèves sur dix sont vaccinés en Isère. Notre invité pour en parler ce mercredi était Pascal Chiritian, instituteur, directeur d'école à Saint-Savin et membre du syndicat de directeurs et directrices d'écoles S2Dé.

En quoi consiste la rentrée pour un professeur? Quel est votre programme aujourd'hui?

Dans un premier temps, le but est de rencontrer les collègues, de faire le point de mettre tout en ordre pour la rentrée et de se caler pour que les élèves soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Et puis moi, en tant que directeur, j'ai aussi une réunion dans la matinée avec tous les directeurs et directrices de la circonscription pour rencontrer notre inspectrice et faire le point sur tous les aspects administratifs, toutes les conditions sanitaires et la façon dont nous allons accueillir les élèves à partir de demain.

Justement, il y a un nouveau protocole sanitaire, de niveau 2 sur 4 pour cette rentrée. Est ce qu'il vous convient? On pense notamment au port du masque maintenu en intérieur...

En fait, on va reprend cette année dans des conditions pas trop compliquées, dans la mesure où le niveau 2 de ce protocole correspond à celui en place à la fin du mois de juin, au moment des vacances scolaires. Donc, finalement, on s'inscrit plutôt dans la continuité. Ce n'est pas très compliqué à gérer pour l'instant.

C'est vrai qu'on avait caressé l'espoir de faire en sorte que nos élèves puissent reprendre à la rentrée sans masque. Cela aurait correspondu au niveau 1 du protocole. On est finalement encore au niveau 2, donc on va encore devoir s'habituer à ne voir que les yeux de nos élèves. C'est bien dommage, mais sinon, de façon générale, on est vraiment dans la poursuite de ce qu'on connaissait au mois de juin et on espère, dans la mesure du possible, contribuer dans nos écoles à ce que les choses soient calmes, apaisées et que l'on n'ait pas de propagation du virus. On est confiant à ce niveau là.

Vous avez participé cet été à la création d'un nouveau syndicat, le S2DÉ (Syndicat des Directrices et Directeurs d'École). Pourquoi ? Les syndicats actuels ne vous conviennent pas ?

C'est une idée née dans l'esprit de quelques audacieux qui se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de syndicat dédié aux personnels de direction du primaire, contrairement au second degré. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de fonction de directeur en tant que tel. Donc l'idée, c'était de créer un nouveau syndicat, qui puisse vraiment prendre en compte l'avis des directeurs, des directrices et défendre nos intérêts. L'objectif est de changer d'angle de vue : nous sommes aujourd'hui des professeurs chargés de direction. Nous voulons être des directeurs et directrices chargés d'enseignement.

Nous voulons aussi être davantage déchargés de notre travail de classe. Aujourd'hui, lorsqu'on gère une école de quatre à sept classes, nous avons un jour de décharge par semaine. Ce n'est pas toujours suffisant.

Et ce qui atypique, c'est que votre syndicat s'est créé sur Facebook au départ ?

Oui, au départ, c'était une sorte de prise de température. On a vu rapidement que l'idée pouvait prendre. Et actuellement, il y a pratiquement 1.200 directeurs et directrices sur ce groupe. Les choses sont en train de prendre et on espère que tout cela va voir le jour et va pouvoir peser sur les décisions.